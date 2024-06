Eslovênia x Sérvia: onde assistir e horário pela Eurocopa

A Eslovênia e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 10h, na Eurocopa. A partida promete ser acirrada, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar no torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo da Eslovênia x Sérvia hoje pela Eurocopa?

O jogo desta quinta-feira, 10h, entre a Eslovênia e Sérvia terá transmissão ao vivo na CazéTV.

Como assistir online o jogo da Eslovênia x Sérvia hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV (YouTube).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.