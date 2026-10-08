O efeito "burnout de IA": por que quem usa a ferramenta está trabalhando mais horas

A lógica parece simples: se uma tarefa que levava uma hora passa a ser feita em 20 minutos, sobram 40 minutos no dia. Só que o tempo economizado nem sempre volta para a vida fora do trabalho.

Pode acontecer o contrário. Com uma atividade mais rápida, surge espaço para outra. Depois mais uma. A expectativa de produtividade aumenta e aquilo que antes ocupava uma manhã passa a ser apenas o começo da lista.

É nesse cenário que pesquisadores vêm observando uma relação curiosa entre inteligência artificial, jornada de trabalho e bem-estar.

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Quando produtividade vira mais trabalho

Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades Emory, Auburn e Fordham analisou quase duas décadas de dados da American Time Use Survey, relacionando a exposição das profissões à IA com a quantidade de horas trabalhadas.

Entre 2004 e 2023, ocupações mais expostas à tecnologia apresentaram jornadas maiores. A diferença entre trabalhadores no 25º e no 75º percentil de exposição à IA chegou a 2,2 horas adicionais por semana.

O período depois da chegada do ChatGPT trouxe um resultado ainda mais chamativo. Profissionais em ocupações mais expostas à IA generativa passaram a trabalhar cerca de 3,15 horas a mais por semana do que aqueles em funções menos expostas.

A pesquisa não afirma que usar ChatGPT, por si só, causa jornadas maiores. O resultado aponta para uma associação e ajuda a explicar por que o ganho de produtividade pode não significar mais tempo livre.

O tempo economizado pode ser preenchido

Quando uma ferramenta acelera uma atividade, a empresa pode esperar que mais tarefas sejam concluídas no mesmo período. Para quem trabalha com metas, existe ainda outro efeito: produzir mais pode se tornar uma nova referência para avaliar desempenho.

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A mudança é sutil. Antes, escrever cinco relatórios por semana podia ser considerado uma boa entrega. Se a IA permite produzir os cinco em metade do tempo, a expectativa pode passar para dez.

A pressão pode vir do próprio trabalho

Outro mecanismo observado pelos pesquisadores envolve ferramentas de monitoramento. Recursos digitais conseguem acompanhar produtividade, tempo de atividade e indicadores de desempenho, especialmente em ambientes remotos ou híbridos.

Quando esse acompanhamento se transforma em pontuações ou metas automatizadas, a tecnologia pode aumentar a pressão para manter o ritmo ou não ficar atrás dos colegas.

Uma revisão sistemática publicada em outubro de 2026 reforça que os efeitos da IA sobre o burnout variam conforme a forma como ela é usada. Recursos que reduzem tarefas e carga cognitiva podem diminuir o esgotamento, enquanto monitoramento e controle algorítmico aparecem associados a maior pressão e desgaste.

Por isso, chamar esse fenômeno de “burnout de IA” exige cuidado. A expressão descreve uma experiência possível do trabalho mediado pela tecnologia, mas não significa que a IA tenha criado uma nova categoria médica de burnout.

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O que acontece quando a jornada não diminui

A questão central passa a ser quem fica com o benefício do tempo economizado. Se uma tarefa fica mais rápida, esse ganho pode significar menos trabalho, mais produção, redução de custos ou uma combinação dessas possibilidades.

Quando a escolha é sempre aumentar o volume de entregas, a tecnologia pode melhorar a produtividade sem melhorar a qualidade de vida.

Para quem usa IA no trabalho, isso cria uma diferença importante entre fazer mais rápido e trabalhar menos.