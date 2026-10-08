Emprego nos EUA, produção industrial e leilão de títulos: o que move os mercados

A agenda econômica desta quinta-feira, 8, traz indicadores de atividade e emprego no Brasil e nos Estados Unidos, além de leilões de títulos públicos nos dois países.

No exterior, os investidores acompanham principalmente os novos dados do mercado de trabalho americano, em um momento em que as sinalizações do Federal Reserve sobre os próximos passos dos juros seguem no centro das atenções.

No Brasil, o mercado também monitora o resultado da produção industrial regional e o leilão do Tesouro, enquanto o cenário político e o fluxo estrangeiro continuam ajudando a definir o comportamento dos ativos depois da forte alta registrada no início da semana.

O que acompanhar

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da produção industrial regional de agosto. O indicador ajuda a mostrar como o desempenho da indústria se distribuiu entre os diferentes estados e regiões do país.

Uma hora e meia depois, às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de NTN-F e LTN. A operação será acompanhada pelo mercado para medir a demanda pelos títulos e o comportamento das taxas negociadas, em um ambiente no qual os juros domésticos continuam elevados.

O mercado brasileiro chega à sessão depois de o Ibovespa recuar 0,74% na quarta-feira, aos 204.302 pontos, devolvendo parte dos ganhos acumulados no início da semana. A baixa foi puxada principalmente por Vale e pelos bancos, enquanto Petrobras ajudou a limitar a queda.

Nos Estados Unidos, o principal indicador da agenda sai às 9h30: os pedidos semanais de seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 2 de outubro. Na semana anterior, foram registrados 197 mil pedidos.

O dado será observado em meio à discussão sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A ata da reunião de setembro mostrou que os dirigentes do banco central americano seguem divididos sobre a trajetória dos juros, com parte deles ainda vendo espaço para uma nova alta neste ano.

Esse cenário ajudou a manter os juros dos Treasuries no radar e pressionou as bolsas americanas na sessão anterior. O Dow Jones caiu 0,66%, enquanto S&P 500 e Nasdaq recuaram 0,22% cada.

Às 14h, o Tesouro americano realiza um leilão de títulos de 30 anos. A operação será acompanhada pelos investidores para avaliar a demanda pelos papéis de longo prazo e seus efeitos sobre os rendimentos dos Treasuries.

Os juros dos títulos americanos, especialmente os de prazo mais longo, têm papel importante na precificação dos ativos globais. Na quarta-feira, a alta dos rendimentos ajudou a limitar o desempenho das bolsas de Wall Street.

No mercado de commodities, o petróleo também permanece no radar depois de uma sessão de queda. O Brent para dezembro recuou 0,38%, a US$ 100,20 por barril, enquanto o WTI para novembro caiu 1,30%, a US$ 88,28.