Dívida alta, juros elevados e orçamento rígido: o desafio econômico do próximo presidente

Fazenda: próximo governo terá grande desafio na economia (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06h00.
O próximo presidente do Brasil encontrará uma situação fiscal mais frágil, marcada por dívida pública superior a 82% do PIB, custos elevados de financiamento e forte rigidez dos gastos, segundo relatório da Moody's Ratings. A agência afirma que mais de 90% dos gastos orçamentários são obrigatórios e avalia que a definição de uma trajetória para estabilizar a dívida será o principal desafio para o perfil de crédito soberano do país.
O próximo presidente do Brasil encontrará uma dívida pública significativamente maior, juros elevados e pouca margem para cortar despesas sem apoio do Congresso, segundo relatório da Moody's Ratings.
No próximo 25 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno. O senador do PL terminou na frente na primeira etapa.
A dívida bruta do governo geral passou de cerca de 72% do PIB na eleição presidencial de 2022 para mais de 82% atualmente, e o país apresenta um dos maiores níveis de endividamento soberano entre as grandes economias da América Latina, segundo a agência.
A Moody's afirma que a estabilização da dívida e a recuperação da credibilidade fiscal serão o principal desafio de crédito soberano para o governo que assumir em 2027. Segundo uma projeção do Tesouro Nacional de abril citada no relatório, a dívida do governo geral deve alcançar aproximadamente 86% do PIB em 2027 e atingir um pico próximo de 88% em 2029, antes de iniciar uma queda gradual.
A agência calcula que seria necessário um ajuste capaz de produzir superávit primário de 2% a 3% do PIB para estabilizar a relação entre a dívida do governo geral e o PIB.
O tamanho do ajuste contrasta com déficits primários recentes próximos de 0,5% do PIB e com déficits fiscais nominais estimados entre 8% e 9% do PIB, pressionados pelos elevados custos de financiamento.
A dificuldade não está apenas no tamanho da dívida. De acordo com o relatório, mais de 90% dos gastos do Orçamento são obrigatórios. Mudanças relevantes nessa estrutura dependem do Congresso, por conta das emendas parlamentares, e, quando envolvem mandatos constitucionais de gastos, como o mínimo da educação e saúde, podem exigir aprovação de PECs.
O Congresso também controla aspectos considerados cruciais do processo orçamentário pela agência. Segundo a agência, deputados e senadores podem modificar propostas de gastos, bloquear aumentos de impostos e condicionar apoio a compromissos regionais ou setoriais. Na avaliação da Moody’s, a combinação entre a rigidez do Orçamento e a polarização política continuará sendo uma das principais restrições à consolidação fiscal.
A rigidez do orçamento também limita a distância entre as propostas de campanha e aquilo que o próximo governo conseguirá efetivamente executar. Embora a Moody’s projete estratégias fiscais diferentes para Lula e Flávio Bolsonaro, a agência ressalta que mudanças relevantes nas despesas dependerão de negociação com um Congresso fragmentado.
O relatório ressalta que as medidas fiscais específicas dos dois candidatos permanecem em grande parte indefinidas e apresenta cenários diferentes para cada eventual governo. As avaliações são projeções da agência, e não medidas já definidas pelos candidatos.
Em uma eventual reeleição de Lula, a Moody's considera provável a manutenção, em linhas gerais, do atual arcabouço fiscal, acompanhada da tentativa de melhorar as contas públicas por meio de maior crescimento econômico, medidas de receita e ganhos de eficiência nos gastos. A agência projeta, nesse cenário, uma redução apenas gradual do déficit durante o mandato de quatro anos.
No caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro, a Moody's projeta a busca por cortes mais significativos de despesas, substituição do atual arcabouço por uma regra voltada à redução da dívida e obtenção de superávits primários. O próprio relatório ressalta, porém, que faltam detalhes sobre como esses cortes seriam implementados e que obter apoio do Congresso representaria um desafio político relevante.
Nas eleições de 2026, o PL, partido de Flávio, fez 121 deputados na Câmara e elegeu 19 senadores, chegando a uma bancada de 28 na Casa Alta.
No caso do PT, o partido elegeu 70 deputados e mais 18 de siglas que fazem parte de sua federação. No Senado, serão 9 petistas a partir de 2027.
O relatório destaca que o próximo presidente precisará negociar qualquer mudança estrutural nas despesas com um Congresso fragmentado. Mesmo o PL com mais de 100 parlamentares e o PT com a segunda maior bancada, os dois não alcançam maioria para votações.
Partidos de centro e centro-direita continuam com peso significativo nas duas Casas. Somando, o União Brasil, PSD, PP, Republicanos, MDB, Podemos e PSDB são 245 deputados eleitos a partir de 2027.
Sem apoio legislativo, afirma a agência, o próximo governo terá capacidade limitada para promover uma redução expressiva dos gastos e poderá depender mais de instrumentos do Executivo, bancos públicos, fundos especiais, mudanças regulatórias e empresas estatais.
A Moody's também avalia que o ambiente de polarização pode retardar medidas econômicas. Na avaliação da agência, disputas políticas e institucionais podem ocupar parte da agenda do próximo governo antes da adoção de reformas destinadas a corrigir os desequilíbrios fiscais.
O desafio fiscal ocorre em um ambiente de juros elevados. O gráfico da Moody's com as taxas de política monetária mostra a taxa brasileira próxima de 13,75% em outubro de 2026, depois de chegar a aproximadamente 15% no fim de 2025.
No mesmo período, o gráfico coloca a taxa colombiana perto de 12,25%, a mexicana em aproximadamente 6,5%, e Chile e Peru próximos de 4% a 4,5%. A taxa americana aparece abaixo de 4%. Como a figura não apresenta os valores escritos em cada ponto, esses números devem ser tratados como aproximações visuais.
Segundo a Moody's, as taxas reais elevadas afetam simultaneamente as finanças públicas e o setor privado ao aumentar os custos do serviço da dívida, reduzir a capacidade de pagamento e limitar investimentos.
A comparação apresentada pela Moody's mostra uma distância significativa entre o endividamento brasileiro e o dos outros grandes países latino-americanos analisados. No terceiro trimestre de 2026, o gráfico da agência coloca a dívida brasileira próxima de 84% do PIB.
No mesmo gráfico, a dívida aparece em aproximadamente 65% do PIB na Colômbia, 54% no México, 44% no Chile e 29% no Peru. Os valores são aproximações a partir do gráfico, que não apresenta rótulos numéricos para cada barra.
Além do estoque da dívida, o custo para financiá-la ganhou peso. Segundo a Moody's, as despesas anuais com juros correspondem a aproximadamente 20% da receita do governo geral. A agência avalia que um plano de consolidação fiscal de médio prazo poderia contribuir para reduzir os prêmios de risco, as pressões inflacionárias e, posteriormente, os custos de empréstimos na economia.Para a Moody's, um compromisso com a consolidação fiscal, acompanhado de um plano de médio prazo para reduzir gastos e estabilizar a dívida, ajudaria a recuperar a credibilidade da política fiscal brasileira, mas sua implementação dependeria da construção de apoio no Congresso.
O relatório prevê que crescimento econômico mais lento e renda disponível mais fraca reduzam o Ebitda agregado das empresas brasileiras em mais de 3% em 2027. Ao mesmo tempo, juros e despesas financeiras elevados devem continuar restringindo o fluxo de caixa livre.
A Moody's estima que quase um terço da dívida corporativa brasileira com rating esteja contratado a taxas flutuantes, com concentração nos setores de varejo, distribuição de combustíveis, aluguel de carros e transporte.
Segundo a agência, empresas com grau de investimento, exportadoras e companhias reguladas de infraestrutura devem continuar encontrando acesso aos mercados de capitais doméstico e internacional. A pressão tende a ser maior sobre companhias que combinam dívida elevada a taxas flutuantes, fluxo de caixa livre negativo e dependência do mercado de capitais para refinanciamento.
Empresas mais alavancadas, segundo o documento, podem enfrentar prazos menores, juros mais altos, cláusulas financeiras mais rígidas e exigências maiores de garantias, além da possibilidade de precisarem vender ativos ou buscar novos aportes de capital.
Outro movimento destacado no relatório é a expansão do crédito direcionado, modalidade na qual os recursos são destinados a setores ou finalidades determinadas por políticas públicas.
O gráfico da Moody's mostra que essa modalidade caiu de aproximadamente 22,7% do PIB em 2018 para menos de 20% em 2020. Depois de oscilações nos anos seguintes, iniciou uma trajetória mais consistente de alta a partir de 2023.Em 2026, o crédito direcionado ultrapassou 24% do PIB e atingiu o maior patamar da série analisada pela agência, que começa em 2018.
A agência afirma que bancos públicos continuarão fundamentais para financiar infraestrutura, habitação, agricultura e política industrial. Ao mesmo tempo, avalia que empréstimos abaixo das taxas de mercado, garantias e rápido crescimento das carteiras podem transferir parte dos riscos para o governo que sustenta essas instituições.
Segundo o relatório, juros elevados, maior custo do crédito, menor capacidade de pagamento dos clientes e crescimento econômico mais fraco devem pressionar a qualidade dos ativos e os resultados dos bancos brasileiros após a eleição. A Moody's ressalta, porém, que a forte capitalização do sistema bancário e a recorrência dos lucros oferecem capacidade para absorção de perdas.
Os efeitos devem variar conforme o modelo de negócios. Os bancos públicos tendem a continuar utilizando o crédito como instrumento de política pública caso os programas governamentais sejam mantidos ou ampliados. Uma mudança na orientação do governo, segundo a Moody's, poderia reduzir essa disposição.
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES são apontados no relatório como canais relevantes do crédito patrocinado pelo governo para agricultura, habitação, infraestrutura e desenvolvimento social.
As pequenas e médias empresas representam quase 20% dos empréstimos brasileiros, segundo o documento, e são consideradas mais vulneráveis ao aperto das condições financeiras e às restrições de refinanciamento do que grandes companhias com acesso ao mercado de capitais.
A Moody's afirma que a política do próximo governo para empresas estatais, setores regulados e bancos públicos terá influência sobre as condições de crédito e investimento.
Segundo a agência, intervenções governamentais sobre preços, emprego ou atividade industrial podem afetar decisões sobre dividendos, investimentos, compras, nomeações para conselhos e exigências de conteúdo local. A avaliação do relatório é que intervenções prolongadas podem diminuir a previsibilidade do fluxo de caixa e a autonomia comercial das empresas.
Por outro lado, uma política de redução da dívida e diminuição do papel do Estado por meio de privatizações e concessões poderia reduzir riscos de intervenção, segundo a Moody's, mas produziria riscos de transição para empresas dependentes de subsídios ou crédito direcionado.
A Moody's também identifica oportunidades e limitações para a infraestrutura durante o próximo mandato. Segundo o documento, os principais gargalos incluem insuficiência da infraestrutura de transmissão e logística, complexidade regulatória e tributária, eventos climáticos extremos e custos elevados de capital.
O relatório afirma que aproximadamente 87% da eletricidade produzida no Brasil em 2025 teve origem em fontes renováveis e de baixa emissão. Com base em dados da Empresa de Pesquisa Energética citados pela agência, os setores de geração, transmissão e distribuição de energia deverão atrair cerca de US$ 657 bilhões em investimentos na década até 2034.
A expansão de veículos elétricos, automação e data centers, segundo a Moody's, tende a elevar a demanda por eletricidade. Sem investimentos suficientes em transmissão e redes, a agência aponta riscos de restrição de geração, congestionamentos e problemas sistêmicos mais frequentes.
O relatório também cita minerais críticos, biocombustíveis e data centers entre as áreas que podem ampliar a competitividade brasileira, especialmente diante da expansão da inteligência artificial. O aproveitamento dessas oportunidades, porém, dependerá, segundo a Moody's, de estabilidade regulatória, disponibilidade de capital e projetos economicamente viáveis.
A avaliação da Moody's é que nenhum dos caminhos será imediato: uma consolidação fiscal dependerá de apoio político para alterar despesas, enquanto a manutenção de políticas de estímulo e crédito direcionado pode sustentar setores da economia, mas preservar pressões sobre as contas públicas e os juros.
Segundo a Moody's, a dívida bruta do governo geral está acima de 82% do PIB, ante aproximadamente 72% na época da eleição presidencial de 2022.
Uma projeção do Tesouro Nacional de abril de 2026 citada pela Moody's estima aproximadamente 86% do PIB em 2027 e um pico próximo de 88% em 2029, antes de uma redução gradual.
A Moody's estima que seria necessário um ajuste fiscal capaz de produzir superávit primário de 2% a 3% do PIB para estabilizar a relação entre a dívida do governo geral e o PIB.
Segundo o relatório, mais de 90% dos gastos orçamentários são obrigatórios. Reformas relevantes dependem do Congresso e algumas alterações exigem emendas constitucionais.
De acordo com a Moody's, juros elevados aumentam os custos de financiamento do governo e das empresas, reduzem a capacidade de pagamento dos tomadores e limitam investimentos e fluxo de caixa.
O indicador entrou em trajetória de alta mais consistente a partir de 2023 e, segundo o gráfico da Moody's, ultrapassou 24% do PIB em 2026, alcançando o maior nível da série apresentada.
A Moody's destaca empresas com dívida elevada a taxas flutuantes, fluxo de caixa livre negativo e dependência do mercado de capitais. Varejo, distribuição de combustíveis, aluguel de carros e transporte concentram parcela relevante da dívida corporativa a taxas flutuantes.