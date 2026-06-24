Suíça x Canadá: onde assistir e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

As seleções da Suíça e do Canadá se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 16h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá. A partida é válida pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

O confronto vale a liderança da chave. As duas seleções chegam à rodada com quatro pontos, mas o Canadá aparece em primeiro lugar pelo melhor saldo de gols. Quem vencer garante a primeira posição do grupo.

A Suíça ocupa a segunda colocação da chave. A seleção estreou com empate por 1 a 1 contra o Catar e, na sequência, goleou a Bósnia-Herzegovina por 4 a 1.

Como chegam os times?

O técnico Murat Yakin vem sendo cobrado para fazer mudanças na equipe, já que a goleada sobre os bósnios foi construída após a entrada de alguns reservas. O treinador, porém, não antecipou a escalação.

O Canadá, por sua vez, lidera o grupo pelos critérios de desempate. A seleção empatou por 1 a 1 com a Bósnia-Herzegovina na estreia e venceu o Catar por 6 a 0 na segunda rodada.

Jogando em casa, os canadenses tentam confirmar a liderança da chave. A equipe, no entanto, terá uma mudança: Ali Ahmed deve assumir a vaga de Ismael Koné, que sofreu fratura na perna durante a partida contra o Catar.

Suíça e Canadá se enfrentaram apenas uma vez na história. No único confronto anterior entre as seleções, disputado em território suíço, o Canadá saiu vencedor.

Os outros dois integrantes do grupo, Bósnia-Herzegovina e Catar, têm um ponto cada e se enfrentam no mesmo horário, em Seattle.

Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, avançam ao mata-mata os oito melhores terceiros colocados.

Que horas é o jogo Suíça x Canadá hoje?

O confronto entre Suíça e Canadá começa às 16h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 24.

Onde assistir ao jogo Suíça x Canadá hoje?

A partida entre Suíça e Canadá terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Prováveis escalações

Suíça

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin.

Canadá

Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.

Técnico: Jesse Marsch.

Arbitragem