Equador e Alemanha: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Equador e Alemanha, apontando favoritismo da seleção alemã no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, a Alemanha aparece com 42,8% de chance de vitória contra 26,9% do Equador, enquanto o empate tem 30,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória alemã por 0 a 1, com 15,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 13,8%, empate por 1 a 1 com 12,9%, vitória do Equador por 1 a 0 com 11,4% e vitória alemã por 0 a 2 com 9,0%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.