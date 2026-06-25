Japão x Suécia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Japão e Suécia, apontando favoritismo da seleção japonesa no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, o Japão aparece com 67,5% de chance de vitória contra 15,1% da Suécia, enquanto o empate tem 17,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória japonesa por 2 a 1, com 9,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória japonesa por 2 a 0 com 8,9%, empate por 1 a 1 com 7,6%, vitória japonesa por 1 a 0 com 7,6% e vitória japonesa por 3 a 1 com 7,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.