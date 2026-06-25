Esporte

Fase de grupos copa 2026

Japão x Suécia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo F

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Japão e Suécia, apontando favoritismo da seleção japonesa no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, o Japão aparece com 67,5% de chance de vitória contra 15,1% da Suécia, enquanto o empate tem 17,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória japonesa por 2 a 1, com 9,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória japonesa por 2 a 0 com 8,9%, empate por 1 a 1 com 7,6%, vitória japonesa por 1 a 0 com 7,6% e vitória japonesa por 3 a 1 com 7,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

O recorde que nem Messi, Mbappé e Haaland conseguiram superar (ainda)

Curaçao x Costa do Marfim: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Equador e Alemanha: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Turquia x Estados Unidos: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Mais na Exame

Pop

Pré-venda de 'GTA 6' começa hoje; veja onde comprar o jogo

Esporte

O recorde que nem Messi, Mbappé e Haaland conseguiram superar (ainda)

Negócios

O que o Assaí aprendeu com os mercados dos EUA e da Europa para chegar a R$ 84 bilhões em receita

Tecnologia

EXCLUSIVO: 'O Brasil é uma casa extraordinária', diz Sundar Pichai, CEO do Google