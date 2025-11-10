Em lance no último segundo, NFL tem placar nunca antes registrado

Pela primeira vez na história da NFL, uma partida terminou com o placar de 36 a 29. O feito ocorreu neste domingo, quando o Houston Texans retornou a bola para um touchdown nos segundos finais contra o Jacksonville Jaguars após fumble do quarterback Trevor Lawrence. Com isso, a liga registrou seu terceiro “Scorigami” da temporada.

O termo “Scorigami” é usado para descrever um placar final que nunca aconteceu antes na história da NFL. Esse tipo de ocorrência tem se tornado mais comum nos últimos anos, impulsionado pelo uso de análises estatísticas que incentivam tentativas de conversão de dois pontos, pelo aumento da pontuação média dos ataques e por jogadas incomuns que alteram o resultado final.

O placar de 36 a 29 é o 1.094º resultado único registrado na história da liga. Nesta temporada, outros dois jogos também terminaram em Scorigami: a vitória do Buffalo Bills por 41 a 40 na Semana 1 e o empate em 40 a 40 entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers na prorrogação.

Fora do padrão

Jogadas fora do padrão costumam "ajudar" para resultados inéditos. No confronto entre Texans e Jaguars, a equipe de Jacksonville iniciou a sequência ao tentar uma conversão de dois pontos no terceiro quarto, sem sucesso. O Houston Texans também falhou em suas tentativas de dois pontos e, ao final, decidiu não chutar o ponto extra após o último touchdown.

Curiosamente, um placar de 37 a 29 já ocorreu quatro vezes na NFL. Caso o Texans tivesse convertido o ponto extra, o jogo não teria entrado para a história como Scorigami. Como a última jogada aconteceu já com cronômetro zerado, não houve a necessidade do extra point, pois a vitória estava garantida para Houston.

Atualmente, ainda existem cerca de 1.400 combinações de placar que nunca aconteceram na liga, o que indica que esse fenômeno deve continuar aparecendo nas próximas temporadas.

NFL no Brasil: vendas de produtos licenciados da New Era subiram quase 200% em um ano

A New Era passa por bons momentos com a chegada da NFL no Brasil. Em agosto de 2025, a marca registrou uma alta de 194% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior. O crescimento, segundo Guilherme Nogueira, CEO da empresa no país, se deve especialmente à parceria com a liga de futebol americano.

“É um pilar central da nossa visão. Isso consolida a NFL não apenas como um evento esportivo, mas como um poderoso motor de crescimento e conexão para a nossa marca”, afirmou em entrevista à EXAME.

No acumulado do primeiro semestre, a operação da New Era cresceu mais de 30% no país. Hoje, a NFL já representa 15% do portfólio da empresa no Brasil, dividindo espaço com NBA e MLB, duas outras ligas globais que também estão na estratégia da companhia.