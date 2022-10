Em coletiva, LeBron James 'avisa' publicamente que quer ser dono de time da NBA em Las Vegas; veja

LeBron James quer ser dono de um time da NBA em Las Vegas. O astro aproveitou sua coletiva após anotar 23 pontos na derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, por 119 a 115 a em jogo da pré-temporada, para pressionar o comissionário Adam Silver a expandir as franquias para a cidade e realizar o desejo de adquirir uma equipe na principal liga de basquete do mundo.

- Eu amaria trazer um time para cá em algum momento. Isso seria incrível. Eu sei que Adam (Silver) está em Abu Dhabi nesse momento, eu acredito - disse LeBron, em alusão ao jogo entre Milwaulkee Bucks e Atlanta Hawks, também pela pré-temporada, antes de adicionar:

- Mas ele provavelmente assiste cada entrevista de jogadores da NBA. Então, eu quero ser dono de um time da NBA aqui, Adam! Obrigado - afirmou.

Esta não foi a primeira vez que LeBron James afirmou que gostaria de ter um time na NBA, especificamente em Las Vegas, um dos alvos mais comuns de especulação para expansão de franquias da liga. De todo jeito, é a declaração mais direta que já deu.

- Eu quero ser dono de um time em Las Vegas - reiterou.

Em junho, LeBron usou um episódio da série de programas "The Shop: Uninterrupted", da HBO, no YouTube, para reafirmar seu desejo. Hoje, o craque já é dono minoritário do Boston Red Sox, do Liverpool e se aproxima de acordo para comprar ações do Milan.

Adam Silver, no entanto, rechaçou momentaneamente a possibilidade.

- Isso não está em discussão neste momento. Como já disse antes, é inevitável que a liga se expanda, mas não é nesse momento que estamos discutindo isso - afirmou o comissionário, após a entrevista de LeBron.

Questionado sobre as cidades que seriam alvo, Silver não negou que Seattle e Las Vegas são as mais prováveis.

- São grandes e maravilhosos mercados. Nós estivemos em Seattle, e sinto muito que não estamos mais lá. Temos uma franquia da WNBA (a liga americana de basquete feminino) em Seattle, em uma estrutura praticamente nova que está sendo espetacular. E Las Vegas, bom, estamos sempre lá para jogos da Liga de Verão, estivemos em julho, e a cidade tem se mostrado um mercado incrível para esportes, também - declarou.

O Los Angeles Clippers e o Portland Trail Blazers jogaram uma partida de pré-temporada em Seattle essa semana. LeBron seguiu elogiando a cidade de Las Vegas, onde, para ele, está a "melhor base de fãs do mundo", e piscou para a imprensa, sabendo que a declaração chamaria a atenção.

Para ser dono de um time da NBA, LeBron James, hoje com 37 anos e entrando em sua 20ª temporada na NBA, precisaria se aposentar para ser dono de uma equipe. James está sob contrato com o Lakers até a temporada 2024-25.

Ele também precisaria se associar a um grupo de proprietários para comprar uma equipe, apesar de ter um patrimônio líquido de mais de US$ 1 bilhão, segundo a Forbes.

O time mais recente da NBA a ser vendido foi o Minnesota Timberwolves, por US$ 1,5 bilhão, em 2021. O Brooklyn Nets foi vendido por um recorde da NBA de US$ 2,35 bilhões em 2019.

Espera-se que o Phoenix Suns estabeleça um novo recorde, depois que o atual proprietário Robert Sarver se comprometeu a vender a franquia em consequência de uma punição da liga, que o suspendeu por um ano e o multou em US$ 10 milhões após uma investigação de quase um ano sobre sua conduta no local de trabalho que levantou casos de assédio moral e sexual.

- Acho que Las Vegas é uma grande cidade, a energia orgânica natural que está aqui construída na cidade anda de mãos dadas com o nível de esportes que foram considerados aqui - disse o técnico do Lakers, Darvin Ham - É até óbvio. No futuro. Não quero falar pela NBA ou pelo comissário, mas acho que em algum momento você verá uma equipe permanente da NBA aqui chamando Las Vegas de lar.

