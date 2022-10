Time de SP terá que pagar R$ 2 milhões por se intitular o clube de futebol mais antigo do Brasil

A justiça do Rio Grande do Sul considerou na última segunda-feira, 3, procedente a ação movida pelo Sport Club Rio Grande contra a Ponte Preta pelo uso do título de clube de futebol mais antigo do Brasil.

A decisão proferida pela juíza Aline Zambenedetti Borghetti, da 1ª vara Cível da Comarca de Rio Grande do Sul, determina que o clube de Campinas pague R$ 2 milhões de indenização para os gaúchos por uso indevido da marca.

Além disso, a Ponte foi obrigada a “retirar qualquer alusão ao título de 'mais antigo do Brasil' e quaisquer outras expressões com significado semelhante, tais como 'mais antigo do país', 'primeiro clube do Brasil', 'primeiro clube do país', de todos os seus meios de divulgação e material de marketing".

O time de São Paulo também terá que fazer uma retração pública “em jornais de grande circulação e canais da internet, especialmente redes sociais, admitindo o erro em se auto intitular o time mais antigo do Brasil”. A Macaca precisará explicar que o clube mais antigo do Brasil é o Sport Club Rio Grande.

A Ponte Preta confirmou confirmou que foi notificada sobre a decisão, mas não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta reportagem. A decisão cabe recurso.

Já o presidente do Sport Club Rio Grande, em entrevista ao jornal GZH, comemorou a decisão da justiça. “Finalmente demos um basta nessa história”, afirmou Cláudio Diaz.

O Sport Club Rio Grande e a Ponte Preta disputam há décadas o título de clube mais antigo do futebol.

O clube gaúcho foi fundado em 19 de julho de 1900. Já o time de Campinas em 11 de agosto de 1900.

O Rio Grande alega que tem um documento da CBF que atesta a antiguidade do clube.

O dia do futebol, em 19 de julho, seria uma homenagem ao time. A Ponte afirma que o Rio Grande teria fechado o departamento de futebol em algum momento, e por isso perdeu o título.

