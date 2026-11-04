Fóssil de dinossauro brasileiro preserva vestígios de sangue de 115 milhões de anos

Um dinossauro que viveu no Brasil há cerca de 115 milhões de anos surpreendeu cientistas ao apresentar vestígios de sangue preservados em seu fóssil. A descoberta desafia o conhecimento sobre quanto tempo determinadas moléculas biológicas conseguem sobreviver.

O animal, chamado Aratasaurus museunacionali, habitava a região onde hoje fica a Chapada do Araripe, no Nordeste brasileiro. Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A pesquisa, liderada pela pesquisadora Kliti Grice, da Universidade Curtin, na Austrália, com participação de quatro cientistas brasileiros, chamou atenção porque tecidos e moléculas orgânicas costumam sofrer degradação ao longo do tempo.

Como o sangue de um dinossauro sobreviveu por 115 milhões de anos?

O fóssil foi encontrado na Formação Romualdo, localizada na região da Chapada do Araripe, entre Pernambuco, Ceará e Piauí. O Aratasaurus museunacionali pertencia ao grupo dos terópodes, dinossauros bípedes caracterizados por ossos ocos, com cavidades internas preenchidas por ar.

Durante a análise, os pesquisadores identificaram heme B, uma molécula associada ao sangue, além de produtos derivados de sua transformação química. Esses compostos estavam presentes nos canais vasculares preservados do animal.

A identificação foi realizada por meio de análises de extratos orgânicos do fóssil. Os cientistas compararam características químicas das amostras com padrões modernos conhecidos. Também utilizaram técnicas de mapeamento microscópico e procedimentos de controle de contaminação para investigar a origem das moléculas.

Segundo Kliti Grice, a identificação de moléculas derivadas do heme em estruturas sanguíneas tão antigas representa um avanço para o estudo de animais extintos.

A pesquisadora destaca que os resultados desafiam a ideia de que determinadas biomoléculas não poderiam permanecer preservadas durante períodos geológicos tão extensos.

Glóbulos vermelhos do dinossauro eram diferentes dos das aves

Além de identificar vestígios moleculares, os pesquisadores analisaram o formato e as dimensões das estruturas associadas aos glóbulos vermelhos. A comparação revelou diferenças entre o Aratasaurus museunacionali e as aves modernas.

Enquanto os glóbulos vermelhos das aves apresentam formato alongado, as estruturas identificadas no dinossauro eram quase esféricas.

As dimensões também chamaram atenção. No Aratasaurus, as células apresentavam, em média, 22,97 micrômetros de comprimento e 19,54 micrômetros de largura. Já nas aves modernas, a largura varia aproximadamente entre 7,5 e 13 micrômetros, segundo os dados apresentados na pesquisa.

As diferenças envolvem ainda a área superficial das células e características relacionadas à evolução dos animais.

O que a descoberta revela sobre a evolução dos dinossauros?

As diferenças entre os glóbulos vermelhos também podem ajudar a compreender mudanças evolutivas ocorridas entre os dinossauros e as aves atuais.

Segundo os pesquisadores, o Aratasaurus não descendia de um ancestral capaz de voar. Essa característica estaria associada à possibilidade de apresentar células sanguíneas maiores. Já as aves modernas descendem de animais que passaram por um longo processo de redução do tamanho corporal e adaptação ao voo.

Nesse processo evolutivo, os glóbulos vermelhos também diminuíram de tamanho, favorecendo a eficiência no transporte de oxigênio.

A análise dessas estruturas pode fornecer informações sobre a fisiologia de animais extintos e as transformações biológicas ocorridas ao longo de milhões de anos.

A descoberta também amplia as possibilidades de estudar moléculas preservadas em fósseis, mesmo após períodos geológicos extremamente longos.