Djokovic culpa a fadiga e desiste de jogar o Masters 1000 de Toronto

O tenista sérvio Novak Djokovic desistiu de competir no Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 7 de agosto, devido à fadiga, conforme informaram os organizadores do evento neste domingo, 23. O anúncio vem uma semana depois de Djokovic, vencedor de 23 títulos de Grand Slam, ter perdido para o espanhol Carlos Alcaraz na final de Wimbledon. Esse é o terceiro ano seguido que ele não irá para Toronto.

O que disse Djokovic?

— Sempre gostei de estar no Canadá, mas após conversar com minha equipe, acreditamos que esta é a decisão correta — declarou o número dois do mundo em um comunicado divulgado pela federação de tênis do Canadá. — Gostaria de agradecer a Karl Hale, diretor do torneio, por entender esta decisão. Espero sinceramente poder voltar ao Canadá e a Toronto nos próximos anos para jogar diante de seus ótimos fãs.

Djokovic já venceu o torneio em 2007, 2011, 2012 e 2016. Após Toronto, o calendário da ATP ainda inclui outro torneio Masters 1000 em Cincinnati (13 a 20 de agosto) como preparação para o último Grand Slam do ano, o Aberto dos Estados Unidos, que será realizado entre 28 de agosto e 10 de setembro em Nova York.

Há uma semana, Alcaraz, número um do mundo, privou Djokovic de seu oitavo título de Wimbledon e lhe infligiu sua primeira derrota na quadra central do All England Club em uma década. A derrota para o jovem espanhol também acabou com as chances de Djokovic, aos 36 anos, conquistar os quatro torneios de Grand Slam no mesmo ano.

Até o momento, 'Nole' conquistou este ano o Aberto da Austrália e Roland Garros, títulos que o levaram a 23 troféus de Grand Slam, recorde do tênis masculino, superando o espanhol Rafael Nadal por um.

O americano Christopher Eubanks, que teve uma brilhante atuação em Wimbledon chegando às quartas de final, substituirá Djokovic no quadro principal de Toronto