Alcaraz vence Djokovic e é campeão em Wimbledon

Em sua primeira final em Wimbledon, em Londres, o tenista Carlos Alcaraz venceu o sérvio Novak Djokovic, neste domingo, 16. O título é o segundo da carreira dele em Grand Slam e o primeiro na grama da capital inglesa. Em um jogo épico, ele ganhou com 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4.

Djokovic tentava buscar o 24º título em Grand Slams, após conquistar Roland Garros, no mês passado, enquanto Alcaraz vinha de 11 vitórias seguidas. O sérvio mantinha uma invencibilidade histórica em Wimbledon, com 34 vitórias seguidas na quadra em Londres.

Ranking e o jogo

Os dois finalistas de Wimbledon chegaram à partida com Alcaraz em primeiro no ranking da ATP e Djokovic em segundo. Com o resultado, o espanhol permanece como número 1 do mundo. A lista, com a pontuação final, será atualizada nesta segunda-feira, 17.

O jogo foi muito disputado, com duração de quatro horas. A partida atraiu uma multidão que incluiu celebridades e até o herdeiro do trono britânico, o príncipe William. Tanto Alcaraz quanto Djokovic protagonizaram pontos longos, com muitas trocas de bolas. A disputa só foi decidida em um tie-break (8 a 6).