Diogo Jota se lesiona e ficará fora da Copa do Mundo 2022

O atacante do Liverpool Diogo Jota, de 25 anos, não poderá disputar a Copa do Mundo 2022 pela seleção de Portugal. A informação foi confirmada pelo jornal Público de Portugal, nesta terça-feira, 18.

O jogador se machucou no último domingo, 16, na partida contra o Manchester City válido pela Premier League. Os exames indicaram uma lesão na panturrilha que deixara o jogador por bom tempo fora dos gramados.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 18, o técnico do Liverpool Jürgen Klopp lamentou o ocorrido e disse: “Não são boas notícias sobre Diogo... vai perder a Copa do Mundo", “Lesão muito séria no músculo da panturrilha, a recuperação começa agora.

Portugal está no grupo H e estreia contra Gana no dia dia 24/11. Diogo Jota esteve com a seleção em 29 oportunidades e marcou dez gols.

Veja também: