Copa do Mundo 2022: conheça os estádios em que o Brasil irá jogar

Faltam menos que dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar e as expectativas entre os torcedores aumentam a cada dia. Este ano a Copa será a mais compacta da história, ou seja, os estádios mais distantes estão a apenas 70 quilômetros um do outro.

Ao todo, o Brasil poderá jogar em cinco estádios diferentes. Na fase de grupos, joga duas vezes no estádio Lusail contra Sérvia e Camarões, e enfrenta a Suíça no estádio 974. Conheça os cinco estádios em que o Brasil irá jogar na Copa do Mundo.

Estádio Lusail

Considerado o maior desta edição, o Lusail pode receber até 80 mil torcedores. O Brasil joga neste estádio contra a Sérvia, Camarões e, caso fique em segundo no Grupo G, joga as oitavas de final. Se passar em primeiro do grupo, a seleção retorna ao estádio apenas na semifinal.

Estádio 974

Feito em homenagem ao comercio internacional e à navegação, o estádio 974 recebe o Brasil no jogo contra o Camarões na última rodada da fase de grupos. Se passar em primeiro, retorna apenas para as oitavas de final.

Estádio Education City

Esse projeto do escritório Fenwick Iribarren Architects tem desde formas que lembram diamantes na fachada até sistema de refrigeração para os torcedores. O Brasil joga nesse estádio, caso se classifique para as quartas de final, ficando em primeiro do grupo.

Estádio Al Thumama

Com formato que lembra a “gahfiya”, chapéu tradicional da região que representa a transição para a vida adulta dos homens, o Al Thumama pode receber até 40 mil pessoas. O Brasil joga nesse estádio nas quartas de final, caso passe em segundo do grupo.

Estádio Al Bayt

Palco de abertura da Copa do Mundo e tem capacidade para até 60 mil torcedores e possui um estilo de “tenda” em referência às Bayt al sha'ar, tendas utilizadas pelos povos nômades do Catar. O Brasil joga a semifinal nesse estádio, caso passe em segundo do grupo.

