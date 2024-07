De Rebeca a Isaquias: os brasileiros com chance de medalha em Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão se aproximando e prometem ser um evento emocionante para os fãs de esportes no Brasil. O país, que tem uma rica história de conquistas olímpicas, enviará uma delegação forte e diversificada para competir em várias modalidades. Com competições agendadas para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, os atletas brasileiros estão se preparando intensamente para representar o país e buscar novos recordes e medalhas.

A preparação para as Olimpíadas é um processo rigoroso e desafiador, envolvendo anos de treinamento, competições e sacrifícios. Para muitos desses atletas, Paris 2024 representa o culminar de seus esforços e a chance de brilhar no maior palco esportivo do mundo. A expectativa é alta, e o Brasil espera continuar a tradição de sucesso olímpico, conquistando medalhas em diversas modalidades.

Separamos uma lista de atletas brasileiros que têm grandes chances de trazer medalhas para casa em Paris 2024, juntamente com as previsões para suas performances.

Alison dos Santos (Atletismo)

Alison dos Santos, especialista nos 400 metros com barreiras, é uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil no atletismo. Em sua segunda participação olímpica, Alison vem de uma sequência impressionante de performances, incluindo o ouro no Campeonato Mundial de Atletismo. Ele é um forte candidato ao ouro em Paris 2024,

Ana Marcela Cunha (Maratona Aquática)

Veterana em sua quarta Olimpíada, Ana Marcela Cunha é uma das melhores nadadoras de maratona aquática do mundo. Com um currículo repleto de títulos, incluindo o ouro em Tóquio 2020, Ana Marcela chega a Paris como uma das favoritas. Sua resistência e estratégia nas águas abertas a tornam uma forte candidata ao ouro.

Martine Grael e Kahena Kunze (Vela)

A dupla Martine Grael e Kahena Kunze, que conquistou o ouro nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, é novamente favorita ao pódio na vela, classe 49erFX. Em sua terceira Olimpíada, elas buscam um tricampeonato olímpico inédito na história do esporte brasileiro.

Rebeca Andrade (Ginástica Artística)

Rebeca Andrade fez história em Tóquio 2020 ao se tornar a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha olímpica, incluindo o ouro. Em Paris 2024, ela busca ampliar suas conquistas, competindo em várias modalidades, incluindo o salto e as barras assimétricas. Rebeca é uma forte candidata a múltiplas medalhas.

Isaquias Queiroz (Canoagem)

Isaquias Queiroz, um dos principais nomes da canoagem mundial, participará de sua terceira Olimpíada. Medalhista em edições anteriores, incluindo ouro em Tóquio, Isaquias continua a ser uma figura dominante na modalidade e é uma forte esperança de medalha em Paris, possivelmente ouro.

Bia Ferreira (Boxe)

Vice-campeã olímpica em Tóquio e campeã mundial em 2023, Bia Ferreira é uma das grandes esperanças do Brasil no boxe. Seu objetivo declarado é conquistar o ouro em Paris 2024, e seu desempenho recente a coloca como uma forte candidata à medalha dourada.

Flávia Saraiva (Ginástica Artística)

Flávia Saraiva, conhecida por sua graça e técnica apurada, é uma das principais ginastas brasileiras. Após uma participação marcante em Tóquio, Flávia está determinada a conquistar uma medalha em Paris 2024, especialmente nas provas de solo e trave.

Gabriel Medina (Surfe)

Além dos atletas Filipe Toledo (campeão mundial) e João Chianca, Gabriel Medina conseguiu se classificar para os jogos de Paris após o ISA Games, em Porto Rico, em março deste ano. O brasileiro, que esteve em Tóquio em 2021, tem familiaridade com as águas do Taiti, onde já conquistou duas medalhas e que receberá a competição de surfe da edição — já que as águas da França não possuem grandes ondas. Mesmo sendo um esporte que depende bastante da natureza, Medina está confiante que trará uma medalha para casa.

Marcus D’Almeida (Tiro com Arco)

O jovem de 26 anos é uma das grandes promessas do Brasil para o Tiro com Arco. Além de liderar o ranking mundial, é o campeão mundial da modalidade. Mesmo sem ter levado medalhas em 2016 e 2020, Marcus é uma grande promessa em Paris.

Ana Patrícia e Duda (Vôlei de Praia)

Campeãs mundiais em 2022 e vice em 2023, a dupla feminina é líder do ranking mundial e tem grandes chances de levar alguma medalha em Paris.

Rayssa Leal (Skate)

Com 16 anos, Rayssa deve brilhar em Paris. A atleta venceu o Mundial de Skate Street em 2022 e ficou com a prata em 2023. Em Tóquio, levou a medalha de prata na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos.

Mayra Aguiar (Judô)

A judoca brasileira ficou no pódio nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos (2012, 2016 e 2020). Também foi tricampeã mundial e campeã pan-americana em 2019.