Arsenal x Chelsea: onde assistir e horário pela Copa da Liga Inglesa

Partida entre Arsenal x Chelsea é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h57.

O Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa e terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Os Gunners, líderes da Premier League, vivem ótimo momento na temporada e buscam voltar a conquistar o torneio, o que não acontece desde 1993. Na ida, disputada no Stamford Bridge, o Arsenal venceu por 3 a 2 e agora joga pelo empate para garantir vaga na final.

O Chelsea, quinto colocado na Premier League e vindo de vitória sobre o West Ham, precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O clube de Stamford Bridge não vence a Copa da Liga desde 2015 e encara uma dura missão fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Arsenal x Chelsea hoje pela Copa da Liga Inglesa?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Arsenal e Chelsea terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Arsenal x Chelsea hoje?

Você pode assistir a partida online pela Disney+.

Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea

  • Arsenal (Técnico: Mikel Arteta): Kepa; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard.
  • Chelsea (Técnico: Liam Rosenior): Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Estêvão (Garnacho), Pedro Neto e João Pedro.
