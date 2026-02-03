Arsenal x Chelsea: onde assistir e horário pela Copa da Liga Inglesa

Repórter
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h57.
O Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa e terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.
Os Gunners, líderes da Premier League, vivem ótimo momento na temporada e buscam voltar a conquistar o torneio, o que não acontece desde 1993. Na ida, disputada no Stamford Bridge, o Arsenal venceu por 3 a 2 e agora joga pelo empate para garantir vaga na final.
O Chelsea, quinto colocado na Premier League e vindo de vitória sobre o West Ham, precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O clube de Stamford Bridge não vence a Copa da Liga desde 2015 e encara uma dura missão fora de casa.
Você pode assistir a partida online pela Disney+.