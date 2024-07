Vídeo mostra atleta agredindo cavalo e estrela do hipismo está fora de Paris 2024

Charlotte Dujardin, uma das atletas olímpicas mais condecoradas da Grã-Bretanha, não competirá nas Olimpíadas de Paris 2024 devido a um vídeo que exibiu um “erro de julgamento” não especificado com seu cavalo. O vídeo, que é de quatro anos atrás, veio à tona recentemente e mostrou Dujardin em um incidente durante uma sessão de treinamento. As informações são do The New York Times.

Na terça-feira, 23, Dujardin divulgou um comunicado mencionando que o vídeo, que ainda não tinha sido tornado público desde o incidente, alega mostrar maus-tratos a um cavalo em um estábulo particular. A Federação Internacional de Esportes Equestres (FEI) está investigando o caso. Dujardin declarou em um post no Instagram: “O que aconteceu foi completamente fora do meu caráter e não reflete como eu treino meus cavalos ou instruo meus alunos, no entanto, não há desculpa. Estou profundamente envergonhada e deveria ter dado um exemplo melhor naquele momento.”

No mesmo dia, Stephan Wensing, um advogado holandês especializado em questões equinas, divulgou o vídeo, quee publicado por vários veículos de comunicação britânicos, veio à tona um dia após Dujardin anunciar que estava se retirando dos Jogos de Paris, que começam na sexta-feira,26, devido ao que ela chamou de "erro de julgamento durante uma sessão de treinamento."

Consequências e suspensões

A FEI anunciou na terça-feira que suspendeu provisoriamente Dujardin de todas as competições por seis meses. A Federação Equestre Britânica também a suspendeu, tornando-a inelegível para competições internacionais e nacionais no futuro próximo. A federação internacional declarou que “condena qualquer conduta contrária ao bem-estar dos cavalos e tem regras rigorosas para tratar de tais comportamentos.”

O presidente da federação, Ingmar De Vos, comentou: “Estamos profundamente desapontados com este caso, especialmente à medida que nos aproximamos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto, é nossa responsabilidade e crucial que abordemos qualquer caso de abuso, pois o bem-estar dos equinos não pode ser comprometido.”

Carreira e reconhecimentos

Antes deste incidente, Dujardin era uma estrela nas Olimpíadas representando a Grã-Bretanha. Ela conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze nos últimos três Jogos Olímpicos de Verão. As seis medalhas de Dujardin a colocam ao lado da ciclista Laura Kenny como as atletas britânicas mais premiadas. Em 2017, Dujardin foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico, uma honra concedida por realizações notáveis.