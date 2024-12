Cruzeiro decide manter Fernando Diniz como técnico para a temporada de 2025

Após reunião nesta segunda-feira, 9, o Cruzeiro confirmou a permanência de Fernando Diniz como técnico para a temporada 2025.

A decisão foi tomada após incertezas sobre seu futuro, devido aos resultados obtidos desde que assumiu o cargo em setembro de 2024.

Diniz conquistou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 com o Cruzeiro e acumula três vitórias, seis empates e seis derrotas. No Campeonato Brasileiro, o time terminou em nono lugar, ficando fora da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2025.

Com isso, o Cruzeiro disputará a Copa Sul-Americana de 2025, além do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude no domingo (8), pela última rodada do Brasileirão, Diniz comentou sobre a possibilidade de sua saída, demonstrando alívio e desabafando sobre os rumores.