Liderar é abrir mão do controle: porque confiança virou fator crítico de desempenho nas empresas

A confiança deixou de ser apenas um valor cultural e passou a ocupar espaço central na estratégia das empresas que buscam escala e longevidade. Ajit Prabhu, fundador e CEO da Quest Global, relata como o excesso de controle compromete o desenvolvimento de pessoas e limita o potencial das organizações.

Ao compartilhar experiências pessoais e profissionais, o executivo reforça que liderar exige, muitas vezes, sair do centro das decisões.

O ponto de partida da reflexão surge de uma situação cotidiana. Um pai que ensina o filho adolescente a dirigir decide não intervir a todo momento, mesmo diante do desconforto.

A lógica é que sem espaço para errar, não há aprendizado real. No ambiente corporativo, o raciocínio segue o mesmo caminho. As informações foram retiradas de Fast Company.

Quando o controle vira gargalo

A microgestão transmite a mensagem de que não há confiança. Esse ambiente reduz a iniciativa, limita a busca por soluções e transforma profissionais qualificados em executores de tarefas. Com o tempo, os mais preparados tendem a sair, enquanto permanecem aqueles que apenas aguardam instruções.

Ao centralizar decisões, líderes criam filas de aprovação, aumentam a dependência e reduzem a capacidade de resposta da empresa. Aceitar que decisões diferentes não são, necessariamente, decisões erradas é necessário.

Ao permitir que equipes atuem com autonomia, surgem erros iniciais, mas também soluções e inovações que dificilmente apareceriam em um ambiente centralizado.

Liderança que multiplica resultados

A noção de sucesso na liderança corporativa vem passando por uma mudança clara. Em vez de concentrar decisões no topo, cresce a valorização de modelos que priorizam a formação de pessoas capazes de pensar, executar e assumir responsabilidades.

O desempenho deixa de ser medido apenas pela ação direta do líder e passa a refletir a capacidade da organização de operar com autonomia e consistência.

Empresas que conseguem escalar esse modelo criam ambientes onde profissionais participam ativamente das decisões, conectam diferentes competências e transformam ideias em entregas concretas.

A confiança se manifesta na definição de objetivos claros, na expectativa por resultados e na liberdade para escolher os caminhos de execução.

