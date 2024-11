Criciúma x Corinthians: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Neste sábado, 30 de novembro, o Criciúma recebe o Corinthians às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse (Majestoso), em Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre, que busca se afastar da zona de rebaixamento, enfrenta o Timão, que luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O confronto promete ser decisivo para ambos os times, com o Corinthians pressionado a vencer para garantir sua posição no G-6 e o Criciúma tentando somar pontos vitais para sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Onde assistir ao vivo o jogo Criciúma x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 19h30, entre Criciúma e Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Criciúma x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, disponível no Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.