Esporte

Athletico-PR x Foz do Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Paranaense

Partida entre Athletico-PR x Foz do Iguaçu é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Paranaense

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h43.

O Athletico-PR e Foz do Iguaçu se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 20h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026 e terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (YouTube) e na Rede Furacão.

O Furacão terminou a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos, e chega para a partida embalado após vencer o Internacional por 1 a 0 fora de casa, pela estreia no Brasileirão. Com a segunda rodada da Série A adiada devido à Supercopa Rei, o técnico Odair Hellmann terá tempo para utilizar o elenco principal, embora com possíveis mudanças entre titulares e reservas.

Do outro lado, o Foz do Iguaçu encerrou a fase de grupos na segunda posição, com 11 pontos, e está invicto há três jogos. A equipe do técnico Adriano Souza promete dar trabalho ao Rubro-Negro mesmo jogando fora de casa.

O jogo desta terça-feira, às 20h, entre Athletico-PR e Foz do Iguaçu terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (YouTube) e Rede Furacão.

Você pode assistir a partida online gratuitamente no Canal GOAT, no YouTube.

  • Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann): Santos; Benavídez (Gilberto), Belezi, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Jadson e João Cruz (Dudu); Leozinho, Luiz Fernando e Renan Peixoto.
  • Foz do Iguaçu (Técnico: Adriano Souza): André Junio; Alex Rocha, Thyller Gabriel, John Lessa e Arthur Vignoli; Daniel Oliveira, Breno (Menezes) e Hiago; Japa, Lucas Alves (Marcos Uberaba) e Vinícius Peixoto.
