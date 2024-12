Corinthians x Bahia: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Bahia neste sábado, 2, às 20h, na Neo Química Arena, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Timão, que busca recuperação no campeonato, encara o Bahia, que vem com um elenco renovado e focado em somar pontos fora de casa. O jogo promete ser uma batalha importante para ambos, com o Corinthians precisando retomar o caminho das vitórias para se afastar da parte inferior da tabela, enquanto o Bahia luta por uma posição mais tranquila.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Bahia pelo Brasileirão?

O jogo entre Corinthians e Bahia será transmitido ao vivo no Premiere, neste sábado, às 20h.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Bahia?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.