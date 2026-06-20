Brasil vai enfrentar Holanda no mata-mata? Veja como ficam os grupos

A vitória de 5 a 1 da Holanda sobre a Suécia deixou os próximos confrontos do grupo C, para os mata-matas, diferentes. A Seleção Brasileira lidera o Grupo C com quatro pontos, ao lado de Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols.

A definição da colocação final acontece na próxima quarta-feira, 24, no confronto direto contra a Escócia.

Com a classificação perto de se selar, os olhos da comissão técnica e dos torcedores se voltam para os possíveis adversários. No cruzamento oficial determinado pela Fifa para o mata-mata, os classificados do Grupo C enfrentam justamente os sobreviventes do Grupo F — chave que pegou fogo neste sábado, 20, com a goleada da Holanda.

Holanda lidera o Grupo F e entra no radar brasileiro

O triunfo avassalador da Laranja Mecânica, impulsionado pela atuação inspirada do atacante Brian Brobbey, mexeu com a configuração da chave vizinha. O resultado embolou os critérios e colocou a Holanda na liderança provisória do grupo.

Pelo regulamento da competição, o formato de cruzamento das oitavas de final segue a ordem de posições invertidas entre as duas chaves. Veja os dois cenários:

Cenário 1: Se o Brasil confirmar o 1º lugar do Grupo C , enfrentará o 2º colocado do Grupo F (posição ocupada hoje pela Suécia).

Se o Brasil confirmar o , enfrentará o (posição ocupada hoje pela Suécia). Cenário 2: Se o Brasil avançar na 2ª colocação do Grupo C, terá pela frente o 1º colocado do Grupo F (lugar que hoje pertence à Holanda).

Caso as tabelas terminem exatamente como estão agora após a terceira rodada, o clássico histórico entre Brasil e Holanda estaria descartado nas oitavas. O Brasil pegaria a Suécia, e os holandeses enfrentariam o Marrocos.

No entanto, para que o duelo de titãs entre brasileiros e holandeses aconteça logo de cara, basta que uma das duas seleções termine na liderança e a outra na vice-liderança de seus respectivos grupos.

O plano B: classificação em terceiro lugar

Existe ainda uma terceira via matemática, embora menos provável devido ao saldo de gols positivo do Brasil. Caso sofra um revés para a Escócia e termine na terceira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira precisará torcer para avançar como um dos melhores terceiros colocados da Copa.

Nessa hipótese específica, o caminho do Brasil mudaria por completo, afastando qualquer chance de enfrentar os times do Grupo F nas oitavas. O adversário brasileiro passaria a ser o líder dos Grupos A, E ou I, em uma definição que só seria conhecida após o apito final de todas as partidas da fase de grupos.

Com a Holanda já tendo cumprido seu papel no sábado, a definição das vagas do Grupo F continua na madrugada deste domingo, com o jogo entre Japão e Tunísia.