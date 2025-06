Bayern de Munique enfrentará o Flamengo nas oitavas do Mundial com 8 derrotas na temporada

Adversário do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique perdeu oito jogos na temporada 2024/25. Ao todo, o time disputou 54 partidas, com 37 vitórias, 9 empates e 8 derrotas.

Entre os resultados negativos, destacam-se derrotas para Mainz, Bochum, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Barcelona, Feyenoord, Inter de Milão e Benfica, esta última que custou a liderança do grupo na competição mundial.

Apesar das derrotas, o Bayern de Munique segue sendo um adversário de peso, com um elenco forte e experiência internacional. O técnico Vincent Kompany já afirmou que o confronto contra o Flamengo será duro, reconhecendo o alto nível do futebol sul-americano e a qualidade do time brasileiro. O jogo está marcado para domingo, às 17h (horário de Brasília), em Miami.

O Bayern chega com um histórico sólido, mas fragilidades

Assim, o Bayern de Munique chega ao duelo com um histórico sólido, mas também com algumas fragilidades mostradas ao longo da temporada, o que promete um confronto equilibrado e de grande expectativa para os torcedores de ambos os clubes.

Com a experiência internacional do Bayern e a força do Flamengo, o jogo promete ser uma grande disputa, com equipes de alto nível buscando a vitória nas oitavas de final do Mundial de Clubes.