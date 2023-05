Quando são os jogos de volta da Copa do Brasil? Veja calendário

Após os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil serem definidos, os torcedores contam os dias para a volta. Mas calma, ainda faltam cerca de duas semanas. A etapa terá duelos marcados por grande equilíbrio, como o clássico Fla-Flu, Atlético-MG x Corinthians e Cruzeiro x Grêmio, mas as eliminatórias começam apenas no dia 31 de maio e são completas no dia 1º de junho.

Partidas de volta da Copa do Brasil

Bahia x Santos | 31/05 (quarta) | 19h | Arena Fonte Nova

Fortaleza x Palmeiras | 31/05 (quarta) | 19h | Arena Castelão

Cruzeiro x Grêmio | 31/05 (quarta) | 20h | Mineirão

Internacional x América-MG | 31/05 (quarta) | 21h30 | Beira-Rio

Botafogo x Athletico | 31/05 (quarta) | 21h30 | Nilton Santos

Corinthians x Atlético-MG | 31/05 (quarta) | 21h30 | Neo Química Arena

São Paulo x Sport | 01/06 (quinta) | 19h30 | Morumbi

Flamengo x Fluminense | 01/06 (quinta) | 20h | Maracanã

Premiação da Copa do Brasil

Os clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil já garantiram premiação de R$ 3,3 milhões. Caso avancem para as quartas de final, podem ganhar uma cota de R$ 4,3 milhões.

Por terem disputado a Copa do Brasil desde a primeira fase, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo e Grêmio já acumularam R$ 8,5 milhões em premiação. Já Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Sport, que entraram na terceira fase, acumularam R$ 5,4 milhões.