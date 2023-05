Fan tokens são uma tendência que veio para ficar na América Latina, destaca especialista

Para Andrés Salcedo, líder de Cripto na Bitso, os fan tokens são uma tendência que veio para ficar na América Latina tal qual o bitcoin e as criptomoedas. Ele destacou a importância deste novo tipo de criptomoeda e seu potencial de transformar a maneira como os fãs interagem com seus times favoritos.

"Não há nada neste mundo mais fiel e com mais paixão que um verdadeiro fã de um time esportivo", disse Salcedo.

Ele ressaltou que, tradicionalmente, a maioria das pessoas assistia aos jogos do sofá ou, se tivesse sorte, ao vivo no estádio. No entanto, a tecnologia de blockchain está mudando isso, permitindo que os fãs comprem, possuam e comercializem "verdadeiros pedaços" de seus times em forma de fan tokens.

Salcedo explica que um fan token é um tipo de criptomoeda desenhada para que torcedores de um time esportivo possam comprar, possuir e comercializar ativamente uma parte do direito de decidir sobre certas iniciativas relacionadas a seu time favorito. Esses tokens, segundo ele, podem são utilizados como uma forma de fomentar a participação e a lealdade dos torcedores.

Fan tokens dominam a América Latina

A América Latina, com sua paixão por futebol e sua crescente adoção de criptomoedas, é um terreno fértil para a popularização desses tokens.

"Os fãs latinoamericanos estão entre os mais fiéis e apaixonados do mundo", disse Salcedo. "Isso, somado à força que o mundo cripto ganhou na América Latina, convertem a nossa região em um terreno extremamente fértil para oferecer esses tokens."

Ele continuou a destacar o valor inerente dos fan tokens destacando que os titulares podem votar em enquetes, acessar conteúdo exclusivo, obter prêmios e participar de atividades comunitárias exclusivas.

"O valor real depende de fatores como a popularidade do time, a demanda do mercado, a oferta total de tokens ou a percepção dos investidores sobre o potencial do time", explicou Salcedo.

Mas como alguém pode se tornar titular de um fan token? "Empresas como Chiliz, especializadas em soluções blockchain para a indústria esportiva, se encarregam de fazer acordos com os times para criar o fan token", disse Salcedo.

Salcedo concluiu com entusiasmo, "Não há dúvida que vivemos um momento emocionante para ser um fã esportivo. Hoje, ao adquirir seu fan token, você pode participar das decisões dos times e ser um verdadeiro torcedor na era cripto."

