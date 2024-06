Copa América 2024: quanto valem as seleções que participam do torneio?

A Copa América 2024 começou nesta quinta-feira, 20, com partidas realizadas nos Estados Unidos. Embora as atenções sejam direcionadas para a performance dos principais atletas de cada seleção, a edição se destaca também pelo prêmio para o time vencedor, que neste ano teve valor recorde.

O torneio vai distribuir um total de US$ 72 milhões (R$ 391,6 milhões) em prêmios. Cada uma das 16 equipes participantes receberá US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) apenas por participar, com o restante do valor sendo distribuído conforme as classificações finais.

A seleção campeã receberá um prêmio de US$ 18 milhões (R$ 97,9 milhões). Este montante total é 263,7% superior ao valor distribuído na última edição, em 2021.

Para conquistar essa quantia, as seleções estão colocando seus melhores jogadores em campo, o que aumenta o valor do campeonato. Segundo uma publicação da revista Forbes, o valor de mercado de todos os jogadores das seleções participantes é de US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões).

No ranking, a Seleção Brasileira se destaca como a mais valiosa das Américas, impulsionada pelo valor de mercado do atacante do Real Madrid, Vinicius Jr., avaliado em US$ 196,6 milhões (R$ 1,06 bilhão). Em segundo lugar, aparece a Argentina, seguida pelo Uruguai em terceiro.

Em segundo lugar, aparece a Argentina. Essa posição se deve, principalmente, a quatro jogadores de alto valor de mercado:

Lautaro Martínez, atacante do Inter de Milão, avaliado em US$ 117,7 milhões (R$ 644,4 milhões).

Julián Álvarez, do Manchester City, com um valor de mercado de US$ 96,3 milhões (R$ 527,5 milhões).

Enzo Fernández, do Chelsea, e Alexis Mac Allister, do Liverpool, ambos avaliados em US$ 80,2 milhões (R$ 439,1 milhões) cada.

Depois dos argentinos, a seleção do Uruguai aparece em terceiro lugar e em quarto, os Estados Unidos.

Veja a seguir o ranking das seleções mais valiosas da Copa América