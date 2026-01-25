Esporte

Internacional x Grêmio: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Partida entre Internacional x Grêmio é válida pelo Campeonato Gaúcho

25 de janeiro de 2026

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo, 25, às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico Gre-Nal terá transmissão ao vivo no Premiere.

Mandante do confronto, o Colorado vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Santa Maria, resultado que garantiu a liderança do Grupo A com nove pontos. Do outro lado, o Tricolor também soma nove pontos após vencer o Guarany de Bagé por 2 a 0 e lidera o Grupo B. Carlos Vinícius, com quatro gols, é o destaque do Grêmio e artilheiro da competição até aqui.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Grêmio hoje pelo Gauchão?

O jogo deste domingo, 20h, entre Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao sinal do Premiere.

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio

  • Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
    Técnico: Paulo Pezzolano.
  • Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.
    Técnico: Luís Castro.
