Internacional x Grêmio: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo, 25, às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico Gre-Nal terá transmissão ao vivo no Premiere.

Mandante do confronto, o Colorado vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Santa Maria, resultado que garantiu a liderança do Grupo A com nove pontos. Do outro lado, o Tricolor também soma nove pontos após vencer o Guarany de Bagé por 2 a 0 e lidera o Grupo B. Carlos Vinícius, com quatro gols, é o destaque do Grêmio e artilheiro da competição até aqui.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Grêmio hoje pelo Gauchão?

O jogo deste domingo, 20h, entre Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao sinal do Premiere.

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio