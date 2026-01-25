PM apreende mais de 80 objetos cortantes em blocos de pré-Carnaval no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 82 objetos perfurocortantes durante o primeiro fim de semana de desfiles dos megablocos no Centro da capital. Entre os itens retidos nas barreiras de segurança estão facas, tesouras, estiletes e canivetes, além de garrafas de vidro.

As apreensões ocorreram durante as ações preventivas nos blocos "Chá da Alice", no sábado, 24, e no "Megabloco da Lexa", realizado neste domingo, 25.

Para dar conta do volume de foliões na abertura oficial da temporada carnavalesca de 2026, a Secretaria de Estado de Polícia Militar mobilizou um contingente de 1.410 agentes. O policiamento foi concentrado no Circuito Preta Gil, trajeto que se estende da Praça da Candelária até as proximidades do Aterro do Flamengo, passando por vias estratégicas como a Rua 1º de Março e a Avenida Antônio Carlos.

Monitoramento aéreo e tecnologia

O esquema de segurança deste ano apostou alto em tecnologia de vigilância. O Grupamento Aeromóvel (GAM) operou helicópteros e drones equipados com softwares de reconhecimento facial, enviando imagens em tempo real para um carro-comando estacionado próximo à Alerj. Além do suporte aéreo, torres de observação foram instaladas ao longo do percurso para facilitar a identificação de focos de tumulto.

No chão, a estratégia contou com unidades especializadas. O Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), identificado pelos capacetes brancos, atuou infiltrado entre os foliões para coibir brigas e arrastões. O planejamento também incluiu o uso de policiais montados na Central do Brasil e na Cinelândia, além de equipes do Batalhão de Choque e motociclistas táticos para garantir a fluidez da dispersão.

De acordo com a PM, o objetivo central das revistas e do monitoramento eletrônico foi garantir que armas brancas e recipientes de vidro não entrassem no perímetro dos blocos. O planejamento especial de segurança deve continuar em vigor durante todos os fins de semana de grandes eventos até o encerramento do Carnaval.

(Com Agência O Globo)