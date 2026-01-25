Corinthians x Velo Clube: onde assistir e horário pelo Paulistão

Velo Clube e Corinthians se enfrentam neste domingo, 25, às 20h30, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube).

O Timão vem de um empate fora de casa contra o Santos, por 1 a 1, e tenta conquistar sua primeira vitória fora de casa para se consolidar na zona de classificação do estadual. Já o Velo Clube, que ocupa a 13ª colocação na classificação geral, luta contra o rebaixamento e tenta se recuperar após perder em casa para o Guarani.

Onde assistir ao vivo o jogo Velo Clube x Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, 20h30, entre Velo Clube x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, HBO Max e CazéTV.

Como assistir online o jogo Velo Clube x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max e também gratuitamente no YouTube, no canal da CazéTV.

Prováveis escalações de Velo Clube x Corinthians

Velo Clube: Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira e Sillas; João Lucas e Daniel Amorim.

Técnico: Pintado.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Kayke.

Técnico: Dorival Júnior.