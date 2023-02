Confronto milionário: veja quanto vale os elencos de PSG e Bayern

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 17h, em jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Recheados de estrelas em seus elencos, as duas equipes configuram entre os clubes mais valiosos da Europa.

Com a aquisição recente de João Cancelo pelo Bayern de Munique, a equipe alemã se consolidou na Alemanha com o elenco mais poderoso. Atualmente os bávaros ocupam a terceira posição com valor de € 975 milhões, ficando atrás do Chelsea com € 1,4 bilhões e do mais valioso, Manchester City, com € 1,05 bilhões

O PSG, com seu trio de ataque formado por Messi, Neymar Mbappé, também está no Top 10 de elencos mais caros do continente europeu. A equipe parisiense é a quinta mais cara, com valor de € 889,05 mi. Esse valor é muito por conta da estrela francesa Mbappé, que atualmente vale R$ 180 milhões.

Quanto vale o elenco do PSG?

A equipe parisiense possui um elenco avaliado no valor de € 889,05 mi

Quanto vale o elenco do Bayern?

Atualmente os bávaros possuem um valor de € 975 milhões

Qual é o elenco mais caro da Europa?

O elenco mais valioso do futebol europeu é o do Manchester City, com valor de € 1,05 bilhões

Veja a lista de elencos mais caros da Europa

1 - Manchester City FC (ING) - € 1,05 bilhões €

2 - Chelsea (ING) - €1,04 bilhões

3 - FC Bayern de Munique (ING) - €995,70 mi.

4 - FC Liverpool (ING) - € 931,00 mi.

5 - FC Paris Saint-Germain (FRA) - 889,05 mi

6 - Real Madrid (ESP) - € 849,00 mi.

7 - Arsenal (ING) - € 803,00 milhões

8 - FC Barcelona (ESP) - € 762,00 mi.

9 - Manchester United (ING) - € 759,20 mi.

10- Tottenham (ING) - € 711,30