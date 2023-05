Confira os jogos de hoje, domingo, 28; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A e B, encerramento da Premier League e reta final do Espanhol e Italiano são os destaques do domingo de futebol.

Sem vencer há oito partidas, o Corinthians recebe o Fluminense de Diniz em casa para buscar a primeira vitória sob comando de Vanderlei Luxemburgo. O Internacional, após triunfo na Libertadores, encara o Bahia para deixar a parte de baixo da tabela e encostar no pelotão da frente.

O líder Botafogo também entra em campo contra o América-MG e busca se manter na ponta. Grande jogo da rodada, Palmeiras e Atlético-MG será o embate entre dois candidatos ao título da competição.

Na série B, dois times podem assumir a liderança ao final da rodada. O Vila Nova pode assumir a liderança se vencer a Ponte Preta, e o Criciúma precisa do triunfo contra o Mirassol e torcer para que o Vila Nova seja derrotado ou empate a partida. Ontem, o líder Vitória tropeçou com empate contra o Avaí.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

16h - Corinthians x Fluminense - TV Globo e Premiere

16h - Internacional x Bahia - TV Globo e Premiere

18h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Premiere

18h30 - Red Bull Bragantino x Santos - Premiere

19h - Botafogo x América-MG - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Ponte Preta x Vila Nova - SporTV e Premiere

15h30 - Ceará x Novorizontino - Band e Premiere

15h30 - Mirassol x Criciúma - Premiere

18h - Sport x ABC - Band e Premiere

18h15 - Tombense x Guarani - SporTV e Premiere

Campeonato Italiano

07h30 - Verona x Empoli - Star+

10h - Bolognia x Napoli - ESPN e Star+

13h - Lazio x Cremonese - Star+

15h45 - Juventus x Milan - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

12h30 - Arsenal x Wolverhampton - Star+

12h30 - Aston Villa x Brighton - Star+

12h30 - Brentford x Manchester City - ESPN e Star+

12h30 - Chelsea x Newcastle - Star+

12h30 - Crystal Palace x Nottingham Forest - Star+

12h30 - Everton x Bournemouth - Star+

12h30 - Leeds United x Tottenham - Star+

12h30 - Leicester City x West Ham - Star+

12h30 - Manchester United x Fulham - Star+

12h30 - Southampton x Liverpool - Star+

Campeonato Espanhol

14h - Athletic Bilbao x Elche - Star+

14h - Atlético de Madrid x Real Sociedad - ESPN 3 e Star+

14h - Barcelona x Mallorca - Star+

14h - Cadiz x Celta de Vigo - Star+

14h - Getafe x Osasuna - Star+

14h - Girona x Real Betis - Star+

14h - Rayo Vallecano x Villarreal - Star+

14h - Valencia x Espanyol - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Bahia ; veja horário

O jogo entre Internacional x Bahia terá transmissão ao vivo no TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Palmeiras?

O jogo Atlético-MG x Palmeiras acontece neste domingo às 18h30. A transmissão será no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Corithians?

O jogo Corinthians x Fluminense irá passar na TV Globo e Premiere.

Onde irá passar o jogo do Botafogo x América-MG?

O jogo Botafogo x América-MG irá passar no Premiere.

