Atlético-MG x Palmeiras hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

O Atlético-MG e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 28, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida é válida pela primeira rodada do Brasileirão.

O Galo vem de cinco vitórias seguidas na temporada 2023, e volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é um dos mais esperados nessa etapa, posto que o time se enfrentou recentemente nos mata-matas da Libertadores.

Desde 2021, o Atlético não vence do Porco. A última vitória, que coincidência, foi no Brasileirão (e no mesmo estádio), por 2 a o. Ambos os gols foram de Jefferson Savarino.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x Palmeiras hoje

O jogo deste domingo às 18h30, entre Palmeiras e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do time a online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

31/05 - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil

04/06 - Palmeiras x Coritiba - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG ?