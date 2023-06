Confira os jogos de hoje, domingo, 11; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A, Série B e Série C e final do Mundial Sub-20, são destaques deste domingo de futebol.

Pela final do SUB-20, Uruguai e Itália medem forças na busca da melhor seleção de base do mundo. Os italianos eliminaram a Coreia do Sul, enquanto a Celeste bateu o Israel.

No Brasileirão, destaque para o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Verdão busca a liderança da competição, enquanto o Tricolor quer retornar ao G4.

No Maracanã, o Flamengo encara o Grêmio também mirando o G4. A equipe está na quinta posição, enquanto o time Gaúcho está na quarta.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial SUB-20

14h30 - Israel x Coreia do Sul - SporTV, Cazé TV, Fifa+

18h00 - Uruguai x Itália - SporTV e Fifa+

Brasileirão Série A

11h - América MG x Athletico PR - Premiere

16h - São Paulo x Palmeiras - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Internacional x Vasco - TV Globo e Premiere

18h30 - Flamengo x Grêmio - Premiere

18h30 - Goiás x Fluminense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Ponte Preta x Sport - SporTV e Premiere

15h30 - Avaí x Botafogo - Band e Premiere

18h - Vitória x Criciúma - Band e Premiere

18h15 - Juventude x Tombense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Amazonas x Manaus - Nosso Futebol

16h30 - Floresta x Altos-PI - Nosso Futebol

17h30 - Aparecidense x Remo - DAZN e Nosso Futebol

19h - Ypiranga x São José - Nosso Futebol

19h - Operário x CSA - Nosso Futebol

Campeonato Italiano

15h45 - Spezia x Hellaz Verona - Sem transmissão

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Palmeiras ; veja horário

O jogo São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Vasco?

O jogo Internacional x Vasco será ao 12h e passará no TV Globo e Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo?

O jogo Flamengo x Grêmio irá passar no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Fluminense?

O jogo Goiás x Fluminense irá passar no SporTV e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - São Paulo x Palmeiras -Brasileirão Série A

-Brasileirão Série A 16h - Internacional x Vasco - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Band

15h30 - Avaí x Botafogo - Brasileirão Série B

18h - Vitória x Criciúma - Brasileirão Série B

