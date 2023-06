Flamengo x Grêmio: veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo, 11, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela décima rodada da Brasileirão Série A.

Após vencer o Racing pela Libertadores no meio de semana, o Flamengo entra em campo buscando sua quarta vitória consecutiva. O Rubro Negro soma um invencibilidade de nove jogos, marcando 16 gols e sofrendo apenas seis.

Para o confronto, o técnico Sampaoli ainda não deve contar com Gabigol, que se recupera de uma lesão no quadríceps. Ele treinou separado da equipe e já iniciou o trabalho de recuperação.

Do outro lado o Grêmio de Renato Gaúcho, que mira subir cada vez mais na tabela. A equipe gaúcha é a quarta colocada e precisa vencer para se manter nessa colocação.

Para o confronto, o atacante Luiz Suarez estará a disposição. O uruguaio participou do trabalho nas Laranjeiras normalmente e deve reforçar a equipe.

Na quinta e quarta colocação respectivamente, Flamengo e Grêmio entram em campo mirando as primeiras colocações.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Grêmio

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Flamengo e Grêmio terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Grêmio online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

22/06 - Bragantino x Flamengo - Brasileirão Série A

25/06 - Santos x Flamengo - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Grêmio ?

22/06 - Grêmio x América MG

25/06 - Grêmio x Curitiba

