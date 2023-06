São Paulo x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 11, às 16h00, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela décima rodada da Brasileirão Série A.

Após goleada no meio de semana diante o Tolima pela Sul-Americana, o São Paulo agora retoma as atenções ao Brasileirão. A equipe vem de derrota diante do Grêmio na última rodada e precisa vencer para voltar ao G4 da competição.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve ir com força máxima. Wellington Rato se recuperou de uma gripe durante a semana e retorna ao time. Rodrigo Nestor, que esteve fora por problemas musculares, também volta a equipe e deve ser titular.

Do outro lado o poderoso Palmeiras, busca acabar com o retrospecto de bons resultados do São Paulo no Morumbi. Nos últimos cinco jogos entre as equipes no estádio, o Palmeiras venceu apenas um.

O técnico Abel Ferreira terá alguns desfalques para o jogo. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, estará fora por suspensão, além de Marcos Rocha, Murilo e Atuesta, que seguem se recuperando de lesões.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Palmeiras

O jogo deste domingo, às 16h, entre São Paulo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Palmeiras online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

21/06 - São Paulo x Athletico PR - Brasileirão Série A

24/06 - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

21/06 - Bahia x Palmeiras - Brasileirão Série A

25/06 - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão Série A

