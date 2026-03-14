Como o Flashscore tem se destacado no mercado de dados esportivos

A Flashscore segue ampliando sua presença no Brasil, um dos mercados estratégicos da empresa globalmente. Com o consumo de esportes cada vez mais digital, a plataforma tem fortalecido seu posicionamento em resultados ao vivo, estatísticas e informações esportivas em tempo real.

Segundo Alexandre Vasconcellos, Gerente Regional da Flashscore no Brasil, a evolução do setor esportivo no país tem aberto novas oportunidades para plataformas baseadas em tecnologia e dados. “O mercado vem caminhando para um ambiente mais estruturado e sustentável, o que cria espaço para empresas focadas em informação, dados e engajamento dos fãs”, afirma.

Ele também destaca como a tecnologia tem transformado a forma como o público acompanha o esporte. “A Flashscore simboliza um novo formato de consumo do esporte, em que o torcedor não quer apenas saber o que está acontecendo no jogo, mas entender o que está acontecendo. Com dados e estatísticas, os usuários conseguem interpretar melhor o que ocorre durante uma partida”, explica.

Mercado estratégico

O Brasil se consolidou como um dos principais mercados da empresa. Atualmente, a plataforma registra 7,5 milhões de usuários médios mensais no país e cerca de 2,9 bilhões de impressões mensais em conteúdos como estatísticas, notícias e transmissões em áudio. “Quando olhamos para o tamanho do Brasil, entendemos que ainda há muito espaço para crescer. Apesar de já sermos líderes de mercado, acreditamos que o potencial no país pode ser de dobrar ou até triplicar nossa presença”, diz Vasconcellos.

Globalmente, a Flashscore encerrou o último ano com 127 milhões de usuários únicos. Para David Suslík, Head de Vendas para o setor de apostas da Flashscore, a expansão da indústria segue em ritmo acelerado, especialmente em mercados como a América Latina.

“O mercado é muito dinâmico, com países em diferentes estágios de regulamentação. Ao mesmo tempo, vemos um crescimento muito saudável em regiões como a América Latina, e o Brasil tem se destacado como um mercado muito relevante”, afirma.

Além da expansão de audiência, a empresa também investe no desenvolvimento de novos produtos. Segundo Tomás Pondělík, Diretor de Produtos da Flashscore, o foco está em tornar os dados esportivos cada vez mais acessíveis e fáceis de interpretar.

“Com a enorme quantidade de informações disponíveis hoje, o desafio não é apenas fornecer dados, mas ajudar o usuário a interpretá-los. Estamos trabalhando em novas funcionalidades com comparações entre equipes, forma recente e perfis de jogadores, para que o torcedor compreenda melhor o contexto de cada partida”, explica.

Outra tendência observada pela empresa é a forte cultura de acompanhamento de atletas individuais na América Latina, algo que pode influenciar novas funcionalidades da plataforma. “Percebemos que os fãs da região acompanham muito os jogadores individualmente, não apenas os clubes. Por isso, estamos estudando maneiras de fortalecer os perfis de atletas e oferecer mais informações sobre eles dentro da plataforma”, conclui Pondělík.

Fonte das receitas

As receitas da Flashscore vêm com tráfego dentro da plataforma e acessos ao site. Além disso, dentro da página do jogo, fornece as odds de casas de apostas que são parceiras do grupo. São mais de 30 e todas estão regulamentadas. O Flashscore+, nova versão premium para iOS sem nenhum banner, oferece dois planos de preço: R$ 19,90 por mês ou R$ 149,90 pelo passe de temporada (ou seja, assinatura de 12 meses).