Quem é Bruno Bertinato, novo goleiro do Palmeiras que passou sete anos na Itália

O Palmeiras tem um novo goleiro para a reta final da temporada. O clube acertou a contratação de Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa, para o restante de 2026. O jogador tinha vínculo com a Lusa até dezembro, mas rescindiu o contrato antes de concretizar a mudança para o Verdão. Ele foi anunciado nesta terça-feira, 25.

A chegada acontece depois de uma temporada em que Bertinato finalmente conseguiu ter uma sequência significativa como titular. Pela Portuguesa, o goleiro disputou 27 partidas em 2026 e sofreu 22 gols, média de 0,8 por jogo, segundo o ge.

No Palmeiras, ele chega para compor o elenco e terá como referência o titular Carlos Miguel. O goleiro palmeirense soma 44 partidas no ano e sofreu 33 gols, média de 0,75 por confronto.

Goleiro ganhou espaço na Portuguesa

Bertinato chegou à Portuguesa em 2025 e teve uma passagem marcada por altos e baixos. Ainda naquele ano, foi emprestado ao Mirassol durante o segundo semestre, depois que a Lusa deixou a Série D do Campeonato Brasileiro.

O retorno ao clube aconteceu em 2026, justamente quando o goleiro ganhou a oportunidade de assumir de vez a posição.

Ele participou das principais campanhas da Portuguesa na temporada e esteve em campo nas eliminações para Corinthians e Uberlândia.

No Campeonato Paulista, a Portuguesa caiu diante do Corinthians nas quartas de final. A classificação do rival foi definida nos pênaltis, após uma disputa que teve 15 cobranças. Bertinato defendeu justamente uma delas, na primeira cobrança, ao impedir o gol de Garro. Na Série D, o goleiro também foi titular na eliminação para o Uberlândia, na terceira fase.

Apesar dos resultados, Bertinato conseguiu chamar atenção pelo desempenho individual e passou a ser visto como um goleiro de características técnicas e segurança entre as traves, de acordo com o ge.

Primeiros passos foram no Coritiba

A história de Bruno Bertinato no futebol, porém, começou longe de São Paulo. O goleiro foi formado nas categorias de base do Coritiba, onde chegou a representar o clube em competições nacionais de base. Durante esse período, também recebeu oportunidades nas seleções brasileiras de categorias inferiores.

Bertinato foi convocado para os Sul-Americanos Sub-15 e Sub-17 e conquistou o título da competição de 2015. A carreira profissional, entretanto, tomou um rumo diferente do habitual.

Em vez de estrear profissionalmente no Brasil, Bertinato atravessou o Atlântico. Na temporada 2018/19, deixou o Coritiba e iniciou a trajetória profissional no Venezia.

O goleiro permaneceu ligado ao clube italiano por aproximadamente sete anos e chegou a fazer parte do elenco que disputou a primeira divisão italiana.

Apesar da longa permanência, a oportunidade de ser titular por uma sequência de partidas demorou a aparecer. Ao todo, Bertinato disputou apenas 33 jogos pelo Venezia, sem conseguir se consolidar como dono da posição.

Foi justamente na Portuguesa que o goleiro encontrou o cenário para ter uma sequência maior. A temporada de 2026 acabou se tornando, portanto, um ponto de virada na carreira do jogador. Depois de anos alternando entre oportunidades e períodos de pouca utilização, Bertinato passou a atuar regularmente e chamou a atenção do Palmeiras.