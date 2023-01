Comitê Olímpico do Brasil anuncia concorrentes ao prêmio de melhor atleta de 2022

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira os três nomes femininos e masculinos que estão concorrendo ao troféu de melhor atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2022.

Os indicados para receber a premiação foram:

Feminino

Ana Marcela Cunha (águas abertas)

Rayssa Leal (skate)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Masculino

Alison dos Santos (atletismo)

Filipe Toledo (surfe)

Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)

Os atletas Rebeca e Isaquias podem repetir o feito de 2021, em que ganharam o prêmio de reconhecimento dado pelo COB. A honraria é considerada a mais importante da festa de gala, que também premiará os melhores de cada modalidade. Os vencedores serão revelados no dia 2 de fevereiro.

Todos os seis concorrentes foram campeões em 2022, ano em que o Brasil conquistou 23 medalhas em mundiais e competições equivalentes.

O presidente do COB, Paulo Wanderley, afirmou que o evento é realizado para celebrar os feitos dos atletas que ajudaram a promover o nome do país em competições importantes.

"O esporte olímpico brasileiro teve um desempenho excelente em 2022 e o Prêmio Brasil Olímpico celebrará esses grandes feitos, homenageando atletas, treinadores e a todos que ajudaram a levar o nome do nosso país às primeiras colocações nas competições mais importantes. Estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, o que nos deixa com a certeza de que o investimento feito tem trazido resultados expressivos", disse Wanderley.

Para eleger os concorrentes aos prêmios, a COB realizou um colégio eleitoral formado pela Comissão de Atletas do COB e também jornalistas, dirigentes, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

Os vencedores serão revelados no dia 2 de fevereiro, na cerimônia que acontecerá na Cidade das Artes, no bairro da Barra, zona oeste do Rio.

Melhores de cada modalidade

Junto com o anúncio daqueles que vão concorrer ao melhor atleta do ano, o Comitê ainda anunciou os nomes dos atletas que mais se destacaram em cada uma das 55 modalidades olímpicas e sul-americanas.

Em 2022, os atletas também participaram dos Jogos Sul-americanos de Assunção, competição em que a delegação nacional liderou o quadro de medalhas com 133 de ouro e 319 no total.

O Prêmio Brasil Olímpico chega a sua 23ª edição para celebrar os atletas que brilharam em 2022. A solenidade também prestará um tributo a um grande ícone do esporte nacional com a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que tem como objetivo homenagear atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo. Serão, ainda, premiados os melhores técnicos do ano e os destaques dos Jogos da Juventude de Aracaju.