Messi empresário: por que craque decidiu lançar em bolsa digital seu fundo de R$ 1,4 bilhão

Um dos jogadores mais premiados e mais bem pagos do mundo, Lionel Messi agitou o mercado nos últimos dias com um lance extracampo: listou em bolsa suas propriedades imobiliárias, num fundo estimado em 223 milhões de euros (o equivalente, na cotação atual, a R$ 1,4 bilhão).

Criada em 2013 e "dona" de sete hotéis na Espanha e em Andorra, além de lojas e outros imóveis, a empresa Edificio Rostower agora foi admitida à cotação como fundo de investimento imobiliário sob a figura do REIT (real estate investment trust). Estreou, com isso, numa pequena bolsa digital espanhola, a Portfolio Stock Exchange.

De acordo com a imprensa especializada, as ações desse REIT na Portfolio Stock Exchange foram avaliadas em 57,40 euros, em 30 de dezembro.

A Infomoney detalha que a Rostower tornou-se uma REIT em meados de dezembro, poucos dias depois de o governo da Espanha tentar aumentar impostos sobre fundos imobiliários. A iniciativa não passou pelo Parlamento, o que deixou empreendimentos desse tipo com alíquota especial, mais baixa que a imposta a outras empresas.

A opção do craque em listar seus ativos na bolsa digital foi tida como incomum, já que, entre empresas do tipo na Espanha, costuma prevalecer o índice BME Growth, maior e mais conhecido que a bolsa digital Portfolio Stock Exchange.

O Infobae ressaltou que os REITs são conhecidos como SOCIMI (empresas públicas de investimento cotadas no mercado imobiliário), cujos rendimentos provêm, em geral, de aluguéis. Ao ser listada em bolsa, a empresa passa a pagar dividendos anuais a acionistas.

Messi é o presidente do conselho de administração da Rostower. Sua mulher, Antonella Roccuzzo, é a vice-presidente. No conselho, também está Alfonso Nebot, responsável pela gestão do patrimônio do clã. Ainda de acordo com o Infobae, a Rostower registou prejuízos milionários em 2022 e em 2023, e a ideia de lançar os ativos em bolsa pode significar a atração de capital de investidores, ao mesmo tempo que aproveita o "benefício" tributário previsto na legislação espanhola.

O jornal La Vanguardia detalhou que o fundo imobiliário inclui sete hotéis geridos pelo operador Majestic para a cadeia MiM em Andorra, Baqueira, Ibiza, Maiorca, Sitges e Sotogrande, além de um estabelecimento em Vall d'Aran.

Engloba, ainda, um restaurante em Castelldefels e um imóvel de 4 mil metros quadrados em Barcelona, onde o craque começou a carreira e tornou-se o melhor jogador do mundo antes de se transferir para o futebol francês e, mais recentemente, para o americano. Há também propriedades listadas em Sarrià-Sant Gervasi, Castelldefels, Cala Tarida, Paris e Londres.