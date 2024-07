Dez anos do 7 a 1: o que aconteceu com os jogadores do Brasil após derrota para Alemanha na Copa?

Maior campeã mundial, com cinco títulos, a Seleção Brasileira é uma das mais prestigiadas do futebol global, com uma história repleta de conquistas. Apesar do reconhecimento, o Brasil também passou por momentos difíceis ao longo de sua jornada e não ficou isento de derrotas humilhantes, que em alguns momentos, colocaram em dúvida a qualidade de seus jogadores.

Nesta segunda-feira, 8, a derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1 na Copa do Mundo completa 10 anos. O momento é considerado por muitos torcedores como um dos mais dolorosos da história do futebol brasileiro, especialmente porque a partida ocorreu na edição em que o Brasil era o país-sede do torneio.

Entre os amantes do esporte, existem muitos questionamentos sobre o impacto daquela derrota, principalmente, sobre os jogadores que estavam em campo pelo Brasil.

O que aconteceu com os jogadores do Brasil após o 7 a 1?

Julio Cesar: Após defender o Toronto FC durante a Copa do Mundo, Julio Cesar encerrou sua carreira em abril de 2018, marcando sua despedida com uma vitória do Flamengo sobre o América-MG no Maracanã.

Bernard: Conhecido como "Alegria nas Pernas", o atleta retornou ao Atlético-MG nesta temporada após sua passagem pelo futebol grego. Em 2014, Bernard estava no Shakhtar Donetsk.

David Luiz: Antes da Copa, tornou-se o zagueiro mais caro da história ao transferir-se do Chelsea para o Paris Saint-Germain. Atualmente, David Luiz joga pelo Flamengo.

Dante: Aos 40 anos, continua em atividade defendendo o time do Nice, da França, após sua passagem pelo clube alemão Bayern de Munique durante a Copa do Mundo.

Maicon: Enquanto jogava pela Roma durante o Mundial de 2014, encerrou sua carreira após participar de um jogo festivo em Criciúma, em maio de 2023.

Luiz Gustavo: Atualmente no São Paulo, Luiz Gustavo estava no Wolfsburg, da Alemanha, quando foi convocado para a Copa de 2014.

Willian: Aos 35 anos, Willian segue na Premier League, defendendo o Fulham após sua passagem pelo Chelsea em 2014.

Marcelo: Estrela do Real Madrid durante o Mundial, Marcelo retornou ao Brasil em 2023 para defender o Fluminense.

Fernandinho: Enquanto atuava pelo Manchester City em 2014, Fernandinho tornou-se ídolo do clube inglês e hoje é fundamental no Athletico-PR aos 39 anos.

Paulinho: Mais um meio-campista da Seleção em 2014, Paulinho deixou o Corinthians recentemente e está atualmente sem clube após passagem pelo Tottenham.

Ramires: Importante peça do Chelsea na época da convocação, Ramires deixou os gramados em setembro de 2022 após representar o Brasil em dois Mundiais (2010 e 2014).

Fred: Encerrou sua carreira no Fluminense em julho de 2022, onde atuava na época da Copa de 2014 como artilheiro da equipe.

Hulk: Atual ídolo do Atlético-MG, Hulk estava no Zenit, da Rússia, durante a Copa no Brasil e continua sendo uma figura importante no clube.

Oscar: Autor do único gol brasileiro no 7 a 1, Oscar defende o Shanghai Port na China, onde tem contrato até novembro deste ano, após sua passagem pelo Chelsea.

Luiz Felipe Scolari: Técnico da Seleção Brasileira em 2014, Luiz Felipe Scolari está sem clube desde março deste ano, quando deixou o Atlético-MG.