Com banda e fogos, mexicanos tentam atrapalhar sono da Inglaterra; assista

Torcedores fizeram foguetório e tocaram músicas de madrugada para tentar impedir o sono dos jogadores ingleses (AFP)
Colaboradora
Publicado em 5 de julho de 2026 às 12h51.
A tensão ao redor da preparação da Inglaterra para as oitavas de final contra o México não pegou a delegação inglesa de surpresa, mas isso não foi suficiente para evitar o transtorno.
Mesmo com um esquema de segurança reforçado e autorizado pela Fifa, a seleção não escapou do assédio da torcida mexicana horas antes do confronto marcado para este domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca.
Na madrugada deste domingo, torcedores mexicanos se reuniram em frente ao hotel Santa Fé, na Cidade do México, com fogos de artifício e banda musical na tentativa de impedir o sono dos ingleses.
Clima de Libertadores?
Torcedores mexicanos levam banda e fazem foguetório em frente ao hotel da Inglaterra
Assim como aconteceu antes da partida contra o Equador, dezenas de torcedores do México se reuniram em frente ao hotel onde a Inglaterra está hospedada, na Cidade do… pic.twitter.com/gVZ5nub42v
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026
Policiais fortemente armados isolaram os acessos às portas do hotel, o que levou a torcida a se deslocar para uma ponte próxima ao local de concentração.
A equipe de segurança inglesa afirmou que a ação teve pouco impacto dentro do hotel e não chegou a comprometer o descanso da delegação, mas o clima hostil já vinha crescendo desde a noite de sábado, com barulho intenso nas imediações da concentração.
🚨Inglaterra había reservado 14 hoteles diferente por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. Pero no lo logró, los fans de México dieron con la ubicación y esto pasó anoche afuera del del hotel de Inglaterra: 🇲🇽🏴 pic.twitter.com/1Q7ukJ83jG
— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 5, 2026
O desconforto da delegação começou antes mesmo do desembarque no país. Na sexta-feira, 3, a possibilidade de mudança no horário da partida por causa de previsão de tempestades pegou os ingleses de surpresa: segundo a imprensa local, a FA (Federação Inglesa) soube da discussão inicialmente pela mídia, antes de qualquer comunicação oficial da Fifa. Depois de horas de incerteza, a entidade manteve o confronto no horário originalmente previsto.
A condução do episódio gerou críticas da imprensa britânica — o jornal Mirror classificou a situação como uma "farsa", citando conversas vazadas da Fifa e uma "logística de pesadelo" na preparação da seleção. Integrantes da delegação também passaram a falar abertamente em "sabotagem".
A mobilização em frente ao hotel inglês repete o que já havia ocorrido antes do jogo contra o Equador, nas oitavas de final. Na ocasião, torcedores mexicanos também se concentraram nas proximidades da concentração equatoriana, com buzinas e fogos de artifício.
Após a derrota por 2 a 0 para o México, a federação do Equador chegou a apresentar reclamação formal alegando que a ação prejudicou a preparação da equipe.
Segundo a imprensa britânica, a FA tentou manter em sigilo o local de concentração da equipe para evitar justamente esse tipo de assédio. Mesmo assim, centenas de torcedores mexicanos já aguardavam a chegada da delegação na porta do hotel.