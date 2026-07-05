Com banda e fogos, mexicanos tentam atrapalhar sono da Inglaterra; assista

A tensão ao redor da preparação da Inglaterra para as oitavas de final contra o México não pegou a delegação inglesa de surpresa, mas isso não foi suficiente para evitar o transtorno.

Mesmo com um esquema de segurança reforçado e autorizado pela Fifa, a seleção não escapou do assédio da torcida mexicana horas antes do confronto marcado para este domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca.

Madrugada de foguetório e música

Na madrugada deste domingo, torcedores mexicanos se reuniram em frente ao hotel Santa Fé, na Cidade do México, com fogos de artifício e banda musical na tentativa de impedir o sono dos ingleses.

Clima de Libertadores? Torcedores mexicanos levam banda e fazem foguetório em frente ao hotel da Inglaterra Assim como aconteceu antes da partida contra o Equador, dezenas de torcedores do México se reuniram em frente ao hotel onde a Inglaterra está hospedada, na Cidade do… pic.twitter.com/gVZ5nub42v — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

Policiais fortemente armados isolaram os acessos às portas do hotel, o que levou a torcida a se deslocar para uma ponte próxima ao local de concentração.

A equipe de segurança inglesa afirmou que a ação teve pouco impacto dentro do hotel e não chegou a comprometer o descanso da delegação, mas o clima hostil já vinha crescendo desde a noite de sábado, com barulho intenso nas imediações da concentração.

🚨Inglaterra había reservado 14 hoteles diferente por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. Pero no lo logró, los fans de México dieron con la ubicación y esto pasó anoche afuera del del hotel de Inglaterra: 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1Q7ukJ83jG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 5, 2026

Uma sequência de problemas

O desconforto da delegação começou antes mesmo do desembarque no país. Na sexta-feira, 3, a possibilidade de mudança no horário da partida por causa de previsão de tempestades pegou os ingleses de surpresa: segundo a imprensa local, a FA (Federação Inglesa) soube da discussão inicialmente pela mídia, antes de qualquer comunicação oficial da Fifa. Depois de horas de incerteza, a entidade manteve o confronto no horário originalmente previsto.

A condução do episódio gerou críticas da imprensa britânica — o jornal Mirror classificou a situação como uma "farsa", citando conversas vazadas da Fifa e uma "logística de pesadelo" na preparação da seleção. Integrantes da delegação também passaram a falar abertamente em "sabotagem".

Estratégia mexicana

A mobilização em frente ao hotel inglês repete o que já havia ocorrido antes do jogo contra o Equador, nas oitavas de final. Na ocasião, torcedores mexicanos também se concentraram nas proximidades da concentração equatoriana, com buzinas e fogos de artifício.

Após a derrota por 2 a 0 para o México, a federação do Equador chegou a apresentar reclamação formal alegando que a ação prejudicou a preparação da equipe.

Segundo a imprensa britânica, a FA tentou manter em sigilo o local de concentração da equipe para evitar justamente esse tipo de assédio. Mesmo assim, centenas de torcedores mexicanos já aguardavam a chegada da delegação na porta do hotel.