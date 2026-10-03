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Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para Senado no Rio de Janeiro?

Datafolha e Quaest mostram cenários distintos sobre quem está à frente no estado; entenda

Senado: serão renovadas 54 das 81 cadeiras

Senado: serão renovadas 54 das 81 cadeiras

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 12h25.

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A um dia do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para este domingo, 4, a disputa pelo Senado segue acirrada no Rio de Janeiro. Neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes ao Senado, já que duas das 81 cadeiras da Casa estão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, serão renovadas 54 vagas.

No Rio, as últimas pesquisas Datafolha e Quaest mostram cenários distintos sobre quem está à frente.

Rio de Janeiro

O Datafolha mostrou que Benedita da Silva (PT) lidera com 19%, seguida por Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), com 13% cada.

Pedro Paulo (PSD) aparece com 8%, enquanto Monica Benicio (PSOL) tem 7%. Marcelo Crivella (Republicanos) registra 5%.

  • Benedita da Silva (PT): 19% (eram 19% em 24 de setembro)
  • Carlos Portinho (PL): 13% (eram 12%)
  • Carlos Jordy (PL): 13% (eram 12%)
  • Pedro Paulo (PSD): 8% (eram 9%)
  • Monica Benicio (PSOL): 7% (eram 6%)
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 5% (eram 7%)
  • Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)
  • Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)
  • Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)
  • Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)
  • Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)
  • Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)
  • Luiz Eugenio (PCO): 1% (era 0%)
  • Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)
  • Ó Clemente (Democrata): 0% (era 0%)
  • Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 13%)
  • Indecisos: 12% (eram 12%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

Quaest

Já a pesquisa Quaest aponta para outro cenário. No Rio de Janeiro, Carlos Portinho (PL), Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) aparecem empatados com 15% das intenções de voto.

Marcelo Crivella (Republicanos) tem 7%, mesmo percentual de Pedro Paulo (PSD). Monica Benicio (PSOL) aparece com 6%, enquanto Waguinho (Republicanos) tem 2%. Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos) registram 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.

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