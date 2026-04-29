Esporte

Cerro Porteño x Palmeiras: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, no Paraguai, pela Libertadores

Cerro Porteño x Palmeiras: transmissão da partida acontece pelo Disney+ (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Cerro Porteño x Palmeiras: transmissão da partida acontece pelo Disney+ (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h03.

Tudo sobreCopa Libertadores da América
Saiba mais

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Libertadores.

O duelo, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Palmeiras lidera o Grupo F com quatro pontos, enquanto o Cerro Porteño soma três.

A equipe brasileira vem de empate na estreia e vitória na rodada seguinte. Já o time paraguaio perdeu na primeira rodada e venceu na sequência.

Que horas assistir à Cerro Porteño x Palmeiras?

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.

Onde assistir à Cerro Porteño x Palmeiras?

O jogo será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).

Prováveis escalações

Cerro Porteño

Arias; Velásquez, Pérez, Luciatti e Benitez; Paez, Da Motta, Morel e Chaparro; Torres e Vegetti.

Técnico: Ariel Holan.

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias; Sosa, Flaco López e Allan.

Técnico: Abel Ferreira.

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaPalmeirasFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Caracas x Racing: onde assistir, horário e situação no Grupo E da Sul-Americana

Estudiantes x Flamengo: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Palestino x Grêmio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana?

Mais na Exame

Esporte

Caracas x Racing: onde assistir, horário e situação no Grupo E da Sul-Americana

Mundo

Entenda por que saída dos Emirados Árabes da Opep é vitória para Trump

Negócios

Um erro em uma planilha de comissão de vendas virou um negócio de R$ 14 milhões

Brasil

Quem é Jorge Messias, sabatinado pelo Senado para o STF