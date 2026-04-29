Cerro Porteño x Palmeiras: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Cerro Porteño x Palmeiras: transmissão da partida acontece pelo Disney+ (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h03.
Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Libertadores.
O duelo, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Palmeiras lidera o Grupo F com quatro pontos, enquanto o Cerro Porteño soma três.
A equipe brasileira vem de empate na estreia e vitória na rodada seguinte. Já o time paraguaio perdeu na primeira rodada e venceu na sequência.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.
O jogo será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).
Arias; Velásquez, Pérez, Luciatti e Benitez; Paez, Da Motta, Morel e Chaparro; Torres e Vegetti.
Técnico: Ariel Holan.
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias; Sosa, Flaco López e Allan.
Técnico: Abel Ferreira.