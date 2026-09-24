Por que o sinal do Wi-Fi piora quando você liga o micro-ondas? Saiba como resolver

Wi-Fi: saiba porque micro-ondas pode afetar sinal da internet (Freepik)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15h59.
Micro-ondas podem interferir no Wi-Fi porque os dois usam frequências próximas: o forno opera em cerca de 2,45 GHz, enquanto a rede Wi-Fi de 2,4 GHz usa uma faixa semelhante. A interferência acontece principalmente em roteadores próximos ao aparelho e pode ser reduzida com distância, uso da rede de 5 GHz e ajustes no canal do Wi-Fi.
Não é impressão: o micro-ondas realmente pode derrubar o Wi-Fi. O motivo é que os dois aparelhos, por mais diferentes que pareçam, falam a mesma língua de rádio. O forno usa radiação eletromagnética para aquecer alimentos numa frequência de cerca de 2,45 gigahertz (GHz), e essa é a faixa em que opera a rede Wi-Fi mais comum em qualquer casa, a de 2,4 GHz.
A faixa não é exclusividade de roteador e forno. Ela é chamada de banda ISM, sigla para uso industrial, científico e médico, e é livre para qualquer fabricante usar sem licença. Por isso, telefones sem fio antigos, babás eletrônicas e dispositivos Bluetooth também disputam o mesmo espaço no ar.
O micro-ondas se destaca porque, quando ligado, emite uma quantidade grande de energia nessa frequência, e uma parte dela sempre escapa pela vedação da porta, ainda que em nível seguro para as pessoas.
Quando o forno está ligado, esse vazamento de energia funciona como um ruído constante bem no meio do canal que o roteador usa para conversar com o celular ou o computador.
O sinal do Wi-Fi não desaparece, mas precisa competir com essa interferência, o que costuma se traduzir em conexão mais lenta, travamentos em chamadas de vídeo ou perda de sinal por alguns segundos, exatamente enquanto o micro-ondas está em funcionamento.
O problema tende a ser pior quanto mais perto o roteador estiver do forno. Um estudo do Illinois Institute of Technology de 2008, que se tornou referência na área ao construir um modelo matemático da radiação emitida por micro-ondas residenciais, mostrou que o vazamento do forno se comporta como um ruído pulsante que atinge diretamente os canais de frequência usados pelo Wi-Fi, com efeito ainda mais forte quando o roteador está próximo.
Outra pesquisa, publicada na revista Wireless Personal Communications, testou o micro-ondas em diferentes posições dentro de uma rede doméstica e observou que a queda de desempenho é maior quando o forno fica bem próximo ao roteador ou ao computador conectado, e menor quando fica posicionado a meio caminho entre os dois.
O efeito também varia de aparelho para aparelho: um micro-ondas mais antigo ou com a vedação da porta desgastada vaza mais energia do que um modelo novo e bem conservado.
Dispositivos inteligentes que dependem só da rede de 2,4 GHz, como algumas lâmpadas e tomadas conectadas, continuam vulneráveis a esse tipo de interferência mesmo com o computador e o celular migrando para o 5 GHz. Nesses casos, afastar o roteador do micro-ondas e revisar os canais costuma ser a única saída.
O micro-ondas interfere no Wi-Fi porque os dois aparelhos operam em frequências próximas. O forno usa radiação eletromagnética em cerca de 2,45 GHz para aquecer alimentos, enquanto muitos roteadores usam a banda de 2,4 GHz para transmitir internet.
Não. O micro-ondas não rouba o sinal do Wi-Fi. Ele gera um ruído de rádio na mesma faixa de frequência, fazendo com que o roteador e os dispositivos tenham mais dificuldade para se comunicar.
Nem todos causam o mesmo nível de interferência. Modelos mais antigos ou com vedação desgastada na porta podem emitir mais energia fora do aparelho do que equipamentos novos e bem conservados.
A solução mais simples é afastar o roteador do micro-ondas. Também é possível usar a rede Wi-Fi de 5 GHz, que funciona em outra faixa de frequência e não sofre esse tipo de interferência.
Na maioria dos casos, sim. A banda de 5 GHz não disputa espaço com o micro-ondas, mas tem alcance menor e pode atravessar paredes com mais dificuldade que a rede de 2,4 GHz.
Sim. Na rede de 2,4 GHz, os canais 1, 6 e 11 são os que não se sobrepõem. Alterar o canal do roteador pode reduzir interferências de outros aparelhos que usam a mesma faixa.
Bluetooth também usa a banda ISM de 2,4 GHz, a mesma faixa compartilhada pelo Wi-Fi de 2,4 GHz e pelo micro-ondas. Por isso, vários dispositivos podem disputar espaço no mesmo espectro de rádio.