Por que o sinal do Wi-Fi piora quando você liga o micro-ondas? Saiba como resolver

RESUMO ＋ Micro-ondas podem interferir no Wi-Fi porque os dois usam frequências próximas: o forno opera em cerca de 2,45 GHz, enquanto a rede Wi-Fi de 2,4 GHz usa uma faixa semelhante. A interferência acontece principalmente em roteadores próximos ao aparelho e pode ser reduzida com distância, uso da rede de 5 GHz e ajustes no canal do Wi-Fi.

Não é impressão: o micro-ondas realmente pode derrubar o Wi-Fi. O motivo é que os dois aparelhos, por mais diferentes que pareçam, falam a mesma língua de rádio. O forno usa radiação eletromagnética para aquecer alimentos numa frequência de cerca de 2,45 gigahertz (GHz), e essa é a faixa em que opera a rede Wi-Fi mais comum em qualquer casa, a de 2,4 GHz.

A faixa não é exclusividade de roteador e forno. Ela é chamada de banda ISM, sigla para uso industrial, científico e médico, e é livre para qualquer fabricante usar sem licença. Por isso, telefones sem fio antigos, babás eletrônicas e dispositivos Bluetooth também disputam o mesmo espaço no ar.

O micro-ondas se destaca porque, quando ligado, emite uma quantidade grande de energia nessa frequência, e uma parte dela sempre escapa pela vedação da porta, ainda que em nível seguro para as pessoas.

Por que isso derruba a conexão?

Quando o forno está ligado, esse vazamento de energia funciona como um ruído constante bem no meio do canal que o roteador usa para conversar com o celular ou o computador.

O sinal do Wi-Fi não desaparece, mas precisa competir com essa interferência, o que costuma se traduzir em conexão mais lenta, travamentos em chamadas de vídeo ou perda de sinal por alguns segundos, exatamente enquanto o micro-ondas está em funcionamento.

O problema tende a ser pior quanto mais perto o roteador estiver do forno. Um estudo do Illinois Institute of Technology de 2008, que se tornou referência na área ao construir um modelo matemático da radiação emitida por micro-ondas residenciais, mostrou que o vazamento do forno se comporta como um ruído pulsante que atinge diretamente os canais de frequência usados pelo Wi-Fi, com efeito ainda mais forte quando o roteador está próximo.

Outra pesquisa, publicada na revista Wireless Personal Communications, testou o micro-ondas em diferentes posições dentro de uma rede doméstica e observou que a queda de desempenho é maior quando o forno fica bem próximo ao roteador ou ao computador conectado, e menor quando fica posicionado a meio caminho entre os dois.

O efeito também varia de aparelho para aparelho: um micro-ondas mais antigo ou com a vedação da porta desgastada vaza mais energia do que um modelo novo e bem conservado.

Como resolver

Afaste o roteador do micro-ondas. É a solução mais simples e gratuita. Coloque os dois em cômodos diferentes ou, pelo menos, a alguns metros de distância um do outro.

É a solução mais simples e gratuita. Coloque os dois em cômodos diferentes ou, pelo menos, a alguns metros de distância um do outro. Mude para a rede de 5 GHz. A maioria dos roteadores vendidos hoje transmite em duas frequências ao mesmo tempo, 2,4 GHz e 5 GHz. A banda de 5 GHz não sofre interferência do micro-ondas, porque opera numa faixa completamente diferente. A desvantagem é um alcance menor e mais dificuldade para atravessar paredes, mas para uso na cozinha ou em cômodos próximos ao roteador, costuma resolver o problema por completo.

A maioria dos roteadores vendidos hoje transmite em duas frequências ao mesmo tempo, 2,4 GHz e 5 GHz. A banda de 5 GHz não sofre interferência do micro-ondas, porque opera numa faixa completamente diferente. A desvantagem é um alcance menor e mais dificuldade para atravessar paredes, mas para uso na cozinha ou em cômodos próximos ao roteador, costuma resolver o problema por completo. Troque o canal da rede. Dentro dessa banda, existem vários canais possíveis, mas só três não se sobrepõem entre si: 1, 6 e 11. Configurar o roteador para um desses três, e testar qual sofre menos interferência em cada casa, ajuda a reduzir o problema quando não é possível trocar de frequência ou afastar os aparelhos.

Dentro dessa banda, existem vários canais possíveis, mas só três não se sobrepõem entre si: 1, 6 e 11. Configurar o roteador para um desses três, e testar qual sofre menos interferência em cada casa, ajuda a reduzir o problema quando não é possível trocar de frequência ou afastar os aparelhos. Verifique a vedação do micro-ondas. Se a interferência for muito forte mesmo com o roteador longe, vale checar se a borracha ou a tela metálica da porta do forno está danificada. Um micro-ondas com vedação em bom estado deveria vazar pouca ou nenhuma energia.

Dispositivos inteligentes que dependem só da rede de 2,4 GHz, como algumas lâmpadas e tomadas conectadas, continuam vulneráveis a esse tipo de interferência mesmo com o computador e o celular migrando para o 5 GHz. Nesses casos, afastar o roteador do micro-ondas e revisar os canais costuma ser a única saída.