Astrônomos detectam sinal de rádio que viajou 10 bilhões de anos até a Terra

Astrônomos identificaram uma explosão de ondas de rádio que viajou por mais de 10 bilhões de anos antes de chegar à Terra. O sinal foi emitido quando o Universo tinha cerca de 3 bilhões de anos e representa a explosão rápida de rádio mais distante já registrada.

Batizado de FRB 20240304B, o fenômeno foi detectado pelo radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul. Posteriormente, observações do Telescópio Espacial James Webb permitiram identificar a galáxia de origem e determinar sua distância. A descoberta foi apresentada em um estudo publicado na revista científica Science na última quinta-feira, 8.

O sinal percorreu aproximadamente 80% da história do Universo e superou em mais de duas vezes o recorde anterior de distância para esse tipo de fenômeno.

O que são explosões rápidas de rádio?

As explosões rápidas de rádio, conhecidas pela sigla FRB (Fast Radio Burst), são emissões intensas de ondas de rádio que duram apenas alguns milissegundos.

Apesar da curta duração, esses eventos podem liberar quantidades de energia comparáveis à produção do Sol durante meses ou anos. Identificadas pela primeira vez em 2007, as explosões ainda não têm uma origem completamente esclarecida.

Algumas ocorrem uma única vez, enquanto outras apresentam sinais repetidos. Os cientistas investigam diferentes mecanismos capazes de produzir essas emissões.

Entre as principais hipóteses estão os magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente intensos.

James Webb identifica galáxia de origem

A explosão FRB 20240304B foi detectada em 4 de março de 2024 pelo radiotelescópio MeerKAT. Os dados indicavam que o sinal havia percorrido uma distância excepcional. No entanto, os pesquisadores precisavam identificar a galáxia de origem para confirmar a estimativa.

Mesmo com a localização aproximada do evento, grandes telescópios terrestres não conseguiram observar a galáxia. A equipe utilizou então o James Webb, que identificou uma pequena galáxia com intensa formação de estrelas.

As observações mostraram que o sistema existia quando o Universo tinha apenas cerca de 3 bilhões de anos. Segundo os pesquisadores, a galáxia apresenta baixa abundância de elementos químicos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, conhecidos na astronomia como metais.

Essa característica indica um ambiente relativamente jovem, diferente daquele observado em muitas galáxias associadas a explosões rápidas de rádio.

Descoberta reforça hipótese dos magnetares

A identificação da galáxia fornece novas pistas sobre a origem das explosões. Uma das hipóteses investigadas envolve a colisão de duas estrelas de nêutrons. Esse processo pode levar bilhões de anos, dependendo das características do sistema.

Outra possibilidade envolve os magnetares, que podem surgir após a explosão de estrelas muito massivas. Como a galáxia identificada apresenta intensa formação estelar, os resultados são compatíveis com a hipótese de que pelo menos algumas explosões rápidas de rádio sejam produzidas por magnetares jovens.

A descoberta, entretanto, não confirma definitivamente esse mecanismo. A origem física das FRBs continua sendo investigada.

Sinal ajuda a estudar matéria invisível

Além do recorde de distância, a explosão oferece uma ferramenta para investigar a distribuição de matéria no Universo. Durante a viagem até a Terra, as ondas de rádio atravessaram regiões que contêm gás e partículas dispersas entre as galáxias. Esse material pode alterar a propagação do sinal, deixando informações que os cientistas conseguem analisar.

Na prática, as explosões rápidas de rádio permitem estimar a quantidade de matéria comum, formada por partículas como prótons e elétrons, presente em regiões difíceis de observar diretamente. Esse material não deve ser confundido com a matéria escura, cuja natureza permanece desconhecida.

Segundo a ESA, o sinal também apresentou características associadas à passagem por duas estruturas cósmicas, incluindo o aglomerado de Virgem. A identificação de explosões ainda mais distantes poderá ampliar essas medições e ajudar a compreender como a matéria se distribuiu ao longo da história do Universo.