Grupo Carrefour chega a 100 drogarias e aposta em novo modelo no Atacadão

RESUMO ＋ No dia 16, o varejista Grupo Carrefour Brasil inaugura no Atacadão Parelheiros, em São Paulo, sua 100ª drogaria e testa um novo formato dentro do atacarejo. A companhia avalia potencial para mais de 300 drogarias internas se o modelo for viável. A unidade terá cerca de 4 mil itens e farmacêutico responsável.

No dia 16, com o lançamento da unidade no Atacadão Parelheiros, em São Paulo, o Grupo Carrefour Brasil chegará à sua centésima drogaria, completando 21 anos de estratégia de expansão no mercado farmacêutico. A unidade traz uma nova aposta: a inclusão da drogaria no interior do atacarejo.

Diretamente instalada no espaço onde ficariam gôndolas tradicionais, a drogaria se mistura ao ambiente, dividindo corredores e permitindo a compra de itens de supermercado e farmácia em uma única viagem. Esse posicionamento estratégico mira criar praticidade e usufruir do alto fluxo diário de clientes, considerado o ativo mais valioso da companhia.

“Mais do que ampliar o número de drogarias, queremos desenvolver um formato eficiente, que faça sentido para diferentes perfis de lojas e consumidores”, explica Leonardo Silva, diretor sênior de Postos e Drogarias do Grupo Carrefour Brasil.

O formato da unidade de Parelheiros é compartilhado pela 99ª drogaria, lançada há menos de uma semana na unidade do Pacaembu do Atacadão. Localizadas na capital paulista, as duas unidades foram escolhidas por atenderem a públicos com perfis distintos, permitindo condições ideais para os projetos-piloto.

Se o modelo se provar viável, a companhia prevê potencial de mais de 300 novas drogarias internas na rede.

Como funcionará a drogaria dentro do Atacadão?

Tradicionalmente, as drogarias da rede Atacadão são localizadas em espaços externos ou separados da área de compras. O novo conceito prevê um corredor exclusivo dentro do atacarejo, com ambiente próprio e presença de farmacêutico responsável, conforme determina a lei no. 15.357/2026, aprovada em março deste ano.

O espaço contará com aproximadamente 4 mil itens do segmento farmacêutico, entre medicamentos isentos de prescrição e aqueles vendidos mediante receita médica. Na unidade do Pacaembu, a drogaria funcionará 24 horas, a fim de atender diferentes perfis de consumidores e ampliar as possibilidades de acesso aos medicamentos.

Os efeitos da lei no. 15,357 no mercado

A iniciativa do Grupo Carrefour Brasil tem como ponto de partida o movimento que se iniciou após a sanção da lei no.15,357 em março deste ano. A mudança na legislação proporcionou a inclusão de farmácias no ambiente de supermercados, seguindo regras próprias como a presença de farmacêutico e espaço físico delimitado.

A lei também foi seguida por revogação das medidas provisórias que impediam a venda de medicamentos via marketplaces e aplicativos de delivery. A decisão tomada pela Anvisa permite que o setor prossiga com as atividades impulsionadas pela contratação dos serviços de entrega.

Para marcas como o Mercado Livre, a adequação às exigências da Anvisa incluiu a compra de pontos físicos e a estratégia segue em desenvolvimento. Para o Grupo Carrefour e o Atacadão, já consolidado no segmento, a nova estratégia se desenha a partir de um diferencial já estabelecido: o volume diário de clientes.

A empresa tem como estratégia a lógica do fluxo

A aposta está centrada no volume de clientes que passam diariamente pelo Atacadão. Incorporando a compra de medicamentos à rotina de abastecimento das famílias, a iniciativa do Grupo Carrefour Brasil abre uma frente de crescimento para o segmento farmacêutico apoiada na presença e na escala do Atacadão.

Neste primeiro momento, segundo Leonardo Silva, a prioridade não é acelerar a abertura de lojas, mas entender o comportamento do consumidor e identificar as condições que tornam o formato replicável. Durante a fase de testes, o grupo vai acompanhar indicadores como:

Desempenho comercial,

Complementaridade das compras,

Eficiência operacional,

Aceitação dos consumidores.

Os resultados vão orientar ajustes no formato e a decisão sobre levá-lo a outras lojas da rede.

“Estamos iniciando uma nova etapa da nossa operação farmacêutica, com uma proposta que combina a experiência acumulada ao longo de duas décadas com a força do nosso ecossistema. Os aprendizados dessas primeiras unidades serão determinantes para orientar nossos próximos passos e garantir um crescimento consistente”, conclui Silva.