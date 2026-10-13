Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Grupo Carrefour chega a 100 drogarias e aposta em novo modelo no Atacadão

Inserindo drogarias diretamente nos corredores da rede de atacarejo, Grupo inicia fase de testes de formato que mira captar fluxo diário

Alexandre Bompard, CEO global Carrefour, em visita à unidade do Pacaembu, ontem dia 12/10 (Grupo Carrefour Brasil/Divulgação)

Alexandre Bompard, CEO global Carrefour, em visita à unidade do Pacaembu, ontem dia 12/10 (Grupo Carrefour Brasil/Divulgação)

Aquiles Rodrigues
Aquiles Rodrigues

Repórter Bússola

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18h10.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 18h11.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

No dia 16, o varejista Grupo Carrefour Brasil inaugura no Atacadão Parelheiros, em São Paulo, sua 100ª drogaria e testa um novo formato dentro do atacarejo. A companhia avalia potencial para mais de 300 drogarias internas se o modelo for viável. A unidade terá cerca de 4 mil itens e farmacêutico responsável.

No dia 16, com o lançamento da unidade no Atacadão Parelheiros, em São Paulo, o Grupo Carrefour Brasil chegará à sua centésima drogaria, completando 21 anos de estratégia de expansão no mercado farmacêutico. A unidade traz uma nova aposta: a inclusão da drogaria no interior do atacarejo.

Diretamente instalada no espaço onde ficariam gôndolas tradicionais, a drogaria se mistura ao ambiente, dividindo corredores e permitindo a compra de itens de supermercado e farmácia em uma única viagem. Esse posicionamento estratégico mira criar praticidade e usufruir do alto fluxo diário de clientes, considerado o ativo mais valioso da companhia.

“Mais do que ampliar o número de drogarias, queremos desenvolver um formato eficiente, que faça sentido para diferentes perfis de lojas e consumidores”, explica Leonardo Silva, diretor sênior de Postos e Drogarias do Grupo Carrefour Brasil.

O formato da unidade de Parelheiros é compartilhado pela 99ª drogaria, lançada há menos de uma semana na unidade do Pacaembu do Atacadão. Localizadas na capital paulista, as duas unidades foram escolhidas por atenderem a públicos com perfis distintos, permitindo condições ideais para os projetos-piloto.

  • Se o modelo se provar viável, a companhia prevê potencial de mais de 300 novas drogarias internas na rede.

Como funcionará a drogaria dentro do Atacadão?

Tradicionalmente, as drogarias da rede Atacadão são localizadas em espaços externos ou separados da área de compras. O novo conceito prevê um corredor exclusivo dentro do atacarejo, com ambiente próprio e presença de farmacêutico responsável, conforme determina a lei no. 15.357/2026, aprovada em março deste ano.

O espaço contará com aproximadamente 4 mil itens do segmento farmacêutico, entre medicamentos isentos de prescrição e aqueles vendidos mediante receita médica. Na unidade do Pacaembu, a drogaria funcionará 24 horas, a fim de atender diferentes perfis de consumidores e ampliar as possibilidades de acesso aos medicamentos.

Os efeitos da lei no. 15,357 no mercado

A iniciativa do Grupo Carrefour Brasil tem como ponto de partida o movimento que se iniciou após a sanção da lei no.15,357 em março deste ano. A mudança na legislação proporcionou a inclusão de farmácias no ambiente de supermercados, seguindo regras próprias como a presença de farmacêutico e espaço físico delimitado.

A lei também foi seguida por revogação das medidas provisórias que impediam a venda de medicamentos via marketplaces e aplicativos de delivery. A decisão tomada pela Anvisa permite que o setor prossiga com as atividades impulsionadas pela contratação dos serviços de entrega. 

Para marcas como o Mercado Livre, a adequação às exigências da Anvisa incluiu a compra de pontos físicos e a estratégia segue em desenvolvimento. Para o Grupo Carrefour e o Atacadão, já consolidado no segmento, a nova estratégia se desenha a partir de um diferencial já estabelecido: o volume diário de clientes.

A empresa tem como estratégia a lógica do fluxo

A aposta está centrada no volume de clientes que passam diariamente pelo Atacadão. Incorporando a compra de medicamentos à rotina de abastecimento das famílias, a iniciativa do Grupo Carrefour Brasil abre uma frente de crescimento para o segmento farmacêutico apoiada na presença e na escala do Atacadão.

Neste primeiro momento, segundo Leonardo Silva, a prioridade não é acelerar a abertura de lojas, mas entender o comportamento do consumidor e identificar as condições que tornam o formato replicável. Durante a fase de testes, o grupo vai acompanhar indicadores como:

  • Desempenho comercial,
  • Complementaridade das compras,
  • Eficiência operacional,
  • Aceitação dos consumidores.

Os resultados vão orientar ajustes no formato e a decisão sobre levá-lo a outras lojas da rede.

“Estamos iniciando uma nova etapa da nossa operação farmacêutica, com uma proposta que combina a experiência acumulada ao longo de duas décadas com a força do nosso ecossistema. Os aprendizados dessas primeiras unidades serão determinantes para orientar nossos próximos passos e garantir um crescimento consistente”, conclui Silva.

'Perguntas frequentes'

Quando o Grupo Carrefour Brasil chegará à sua 100ª drogaria? ＋

O Grupo Carrefour Brasil chegará à sua 100ª drogaria no dia 16, com o lançamento da unidade no Atacadão Parelheiros, em São Paulo. A inauguração completa 21 anos da estratégia de expansão da companhia no mercado farmacêutico.

Como funcionará a drogaria dentro do Atacadão? ＋

O novo conceito prevê um corredor exclusivo dentro do atacarejo, com ambiente próprio e presença de farmacêutico responsável, conforme determina a lei no. 15.357/2026 citada no texto. O formato permite a compra de itens de supermercado e farmácia em uma única viagem.

Quantos itens estarão disponíveis na drogaria? ＋

O espaço contará com aproximadamente 4 mil itens do segmento farmacêutico, entre medicamentos isentos de prescrição e aqueles vendidos mediante receita médica.

A drogaria do Atacadão Pacaembu funcionará 24 horas? ＋

Sim. A drogaria da unidade do Pacaembu funcionará 24 horas para atender diferentes perfis de consumidores e ampliar as possibilidades de acesso aos medicamentos.

Quantas novas drogarias o Grupo Carrefour Brasil pode abrir? ＋

Se o modelo se provar viável, a companhia prevê potencial de mais de 300 novas drogarias internas na rede.

Quais indicadores serão acompanhados durante os testes? ＋

O Grupo Carrefour Brasil vai acompanhar desempenho comercial, complementaridade das compras, eficiência operacional e aceitação dos consumidores. Os resultados orientarão ajustes no formato e a decisão sobre levá-lo a outras lojas da rede.

Acompanhe tudo sobre:AtacadãoCarrefour

Mais de Negócios

Gigante dos mercadinhos autônomos tem 2.900 lojas, mira R$ 500 milhões e chega aos EUA

Como vai funcionar o perdão de dívidas e o Pix de até R$ 5 mil para MEIs proposto por Lula

Restaurante de Alphaville vê o vizinho faturar o dobro e decide reagir

Família Madalosso investe R$ 8 mi e planeja 8 novas unidades

Mais na Exame

Brasil

Lula anuncia Pé-de-Meia para universitários

Ciência

Astrônomos detectam sinal de rádio que viajou 10 bilhões de anos até a Terra

Inteligência Artificial

IA chegou a 53% da população em 3 anos, mas as empresas ainda engatinham

Mundo

Papa Leão XIV é diagnosticado com câncer de pulmão após cirurgia