Camarotes em arenas atraem público com serviços premium, networking e open food

Os camarotes em arenas brasileiras se tornaram uma realidade nos últimos anos, principalmente após o advento da Copa do Mundo de 2014 e, hoje, são consideradas imprescindíveis para clubes e principalmente empresas, que usam o espaço para se relacionar com clientes e atrair novos negócios. Mas não é só isso.

A maioria dessas companhias, caso da Soccer Hospitality, permitem aos torcedores opções que vão além de uma boa alimentação, mas também diversas atrações exclusivas para os fãs, como estúdio de tatuagem e presença de ex-jogadores, além de oferecer serviços de open bar, open food, música ao vivo, ilhas de fogo e vista privilegiada para o campo.

A Soccer Hospitality é referência no assunto e está em nove palcos do principal esporte nacional: Allianz Parque, Neo Química Arena, Morumbis, Estádio dos Aflitos, Vila Belmiro, Nilton Santos, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Arena do Grêmio e Casa de Apostas Arena das Dunas.

“A magia do futebol conta com diversos fatores além das quatro linhas de jogo. É por essa razão que temos o objetivo de levar sempre a experiência mais marcante e sofisticada para os torcedores. Caso ele queira almoçar, jantar, viver um momento especial com a família e amigos, ou apenas sentar em um espaço privilegiado para apreciar a vista do campo, queremos oferecer todas essas possibilidades. É fundamental explorar os espaços de maneira eficiente, com inteligência, visando a satisfação dos nossos clientes”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Além dos camarotes, a alta gastronomia também conta espaços importantes dentro do Allianz Parque. Atualmente, o estádio conta com o La Coppa, especializado em comida italiano, Nagairo, da culinária japonesa, e o Braza, com cardápio voltado para carnes nobres. Os espaços operam em dias de jogos e shows, mas também funcionam em dias sem eventos, o que impulsiona a movimentação de visitantes na arena.

"Atualmente, os estádios se transformaram em ambientes multifuncionais, com a capacidade de abrigar espaços temáticos que ampliam a experiência do torcedor. Hoje, os fãs do esporte têm a oportunidade de viver uma experiência mais imersiva, onde não só acompanham as partidas, mas também desfrutam de comodidade e opções gastronômicas de qualidade. Esses elementos contribuem significativamente para o fortalecimento do espetáculo esportivo, tornando-o mais completo e atrativo", explica Mark Zammit, CEO da GSH, empresa que é responsável pelos três restaurantes e por todo o catering do estádio.

Já a Absolut Sport, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol, passou a ter, em 2025, um camarote no Nilton Santos. O local tem sido usado tanto em dias de jogos do Botafogo quanto em momentos sem partidas, quando pode ser locado para eventos. Com vista central para o gramado, o espaço ainda conta com acesso diferenciado, bar de snacks, bebidas não alcoólicas e um ambiente exclusivo para convidados, clientes e parceiros de negócios.

É um ativo que atua tanto no mercado B2B (business to business), quanto no B2C (business to customer). O objetivo da agência é oferecer atrações exclusivas e criar uma experiência completa para os fãs que estiverem no espaço. Contando com o camarote que a marca possui no Maracanã há cinco anos, aproximadamente 420 empresas de diferentes segmentos já procuraram a agência para ações de networking e experiências imersivas.

"Estamos muito contentes com a inauguração do Camarote Absolut Sport no Estádio Nilton Santos. Temos um espaço pensado para proporcionar a melhor experiência ao fã que estiver no Estádio, seja em jogos do Botafogo, shows e grandes eventos. Temos uma cota reservada para grupos corporativos e marcas, além de uma parte que poderá ser destinada à venda de experiências, além de termos um espaço exclusivo para receber convidados, clientes e parceiros de negócio", detalha Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

Empresas do segmento de apostas, que hoje estão em 100% dos clubes da Série A, também possuem camarotes corporativos que, além de levar convidados diversos, entre eles da própria imprensa, criam relacionamentos com seus atuais clientes e aproveitam a interatividade para fazer novos negócios.

"Seja para eventos esportivos, ou até mesmo para shows e festivais, espaços como camarotes em arenas multiuso aproximam as partes. É comum que a atmosfera nesses espaços quebrem barreiras e apresentem pontos de conexão para acelerar o processo de fechamento de negócios. É algo que já faz parte da nossa cultura", diz Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas, que possui camarotes na Casa de Apostas Fonte Nova e Casa de Apostas Arena das Dunas. "Já conduzimos muitas relações e diversos negócios foram fechados dentro desses espaços. Trata-se de uma ferramenta muito poderosa, que encanta e realiza sonhos. É uma experiência diferente, exclusiva. Desde a chegada, passando pelos elevadores e corredores, receptivo e cardápio, presenças VIPs e acesso a ídolos. Tudo isso potencializa as sensações e percepções para quem está presente", revela.

Na Neo Química Arena, um dos ambientes mais aproveitados é o do patrocinador máster do clube, a Esportes da Sorte. Com uma vista privilegiada e open bar, a empresa admite a importância desta propriedade. "Os camarotes em estádios são uma alternativa sempre viável para fazermos relacionamentos com os nossos colaboradores, e parceiros, mas também com potenciais clientes que estejam conversando com nossas marcas, e até mesmo servir como apoio para os próprios clubes, com convites que estreitam relacionamentos", afirma Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte. "Além disso, esses espaços se diferenciam justamente pela comodidade e segurança, com serviços premium, e justamente por isso despertam um interesse maior para a realização desses encontros, além de gerar uma experiência única", complementa.

Em Ribeirão Preto, desde a chegada da Trexx Holding, empresa que comanda o futebol do Botafogo-SP, o clube reformou o Estádio do Santa Cruz e criou a Arena Nicnet, espaço multiuso com camarotes, lounges e suítes que passaram a receber shows nacionais e internacionais, como Iron Maiden e Kiss. Do ponto de vista gastronômico, o estádio conta uma unidade do Hard Rock, rede norte-americana que é conhecida pela temática musical e possui apenas três unidades no Brasil.

"A Arena é um espaço que oferece toda a comodidade e estrutura para receber o público em dias de eventos, sendo hoje o principal espaço de entretenimento da cidade e um dos mais importantes do Estado de São Paulo. Isso explica o sucesso do local, que além de gerar benefícios para o clube, também impulsiona o entretenimento e o turismo de Ribeirão Preto e região”, ressalta Adalberto Baptista, gestor da SAF do Botafogo-SP.

Patrocinadora oficial do Campeonato Paulista, a 7k possui um camarote dentro do Allianz Parque, assim como no Barradão, já que é patrocinadora do Vitória. Nos próximos dias, também terá um espaço com o Fortaleza, por meio da Cassino, que assim como a 7k, é propriedade da Ana Gaming.

"Hoje, os camarotes são um forte atrativo para convidarmos potenciais parceiros de negócio, além de ter o espetáculo como atrativo, e o espaço premium, que oferece conforto e privacidade para conversar a respeito de diversos temas. Já fechamos negócios com emissoras e programas de TV em valores que ultrapassam milhões de reais", aponta José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming, detentora das marcas 7k e Cassino, além da Vera.

Para Valadares, ter essas propriedades demonstra a grandeza da marca e o interesse em estar posicionado nos melhores espaços, com toda exclusividade que um grande negócio pede. "Ao longo do tempo, isso se transforma em uma espécie de 'cartão de visitas', já que o parceiro entende a grandeza e seriedade do nosso negócio, mostrando que a empresa tem os melhores mecanismos do início ao fim para captar bons acordos comerciais", acrescenta.

Apesar de não patrocinar o Palmeiras, a marca EstrelaBet entendeu a importância de ter um espaço no estádio, justamente para fazer relacionamento com os atuais e novos parceiros. Além disso, a empresa possui camarotes no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Heriberto Hulse, em Criciúma, e na Arena MRV, em Belo Horizonte.

“Os camarotes são ativos estratégicos que elevam a experiência do público dentro do universo do entretenimento. Seja um evento musical ou esportivo, estamos falando de um espetáculo que envolve emoção, engajamento e relacionamento. Nesse contexto, os camarotes oferecem uma experiência mais humana, próxima e premium ao proporcionar momentos exclusivos que reforçam laços com clientes e parceiros. Com um ambiente diferenciado, eles transformam cada evento em uma vivência única e memorável com o time do coração ou com o ídolo", pontua Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet.

Já a GaleraBet, que se tornou parceiro do Allianz Parque, também utiliza o espaço para proporcionar experiências premium a convidados, parceiros e executivos, criando um ambiente ideal para networking e ativações de marca. Segundo a empresa, como o estádio também recebe shows, festivais e eventos de entretenimento de nível internacional, o camarote se torna um espaço estratégico para proporcionar experiências diferenciadas e com convidados que vão além do futebol, como artistas nacionais e internacionais, além de vários influencers com segmentações diversificadas. A companhia ratifica que esse ambiente não só fortalece relacionamentos e gera novas parcerias, como também reforça o posicionamento como uma marca conectada ao esporte e ao entretenimento, garantindo maior visibilidade e engajamento com diferentes públicos.