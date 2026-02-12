Brentford x Arsenal: onde assistir e que horas é o jogo da Premier League

Brentford x Arsenal: veja horário e onde assistir ao jogo desta quinta-feira 12 (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12h39.
O Brentford e o Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 17h (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, no oeste de Londres, pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
O Brentford ocupa a sétima colocação do campeonato, com 39 pontos, e chega para o confronto após duas vitórias consecutivas, contra Newcastle e Aston Villa.
Do outro lado, o Arsenal lidera a competição com 56 pontos. A equipe perdeu apenas uma das últimas 17 partidas disputadas. Na rodada anterior, venceu o Sunderland por 3 a 0.
No primeiro turno, pela 14ª rodada, o Arsenal venceu em casa por 2 a 0.
Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago.
Técnico: Keith Andrews.
Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Gabriel Martinelli.
Técnico: Mikel Arteta.
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.