Brentford x Arsenal: onde assistir e que horas é o jogo da Premier League

O Arsenal lidera a competição com 56 pontos; a equipe perdeu apenas uma das últimas 17 partidas disputadas

Brentford x Arsenal: veja horário e onde assistir ao jogo desta quinta-feira 12 (David Price/Arsenal FC/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12h39.

O Brentford e o Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 17h (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium, no oeste de Londres, pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

O Brentford ocupa a sétima colocação do campeonato, com 39 pontos, e chega para o confronto após duas vitórias consecutivas, contra Newcastle e Aston Villa.

Do outro lado, o Arsenal lidera a competição com 56 pontos. A equipe perdeu apenas uma das últimas 17 partidas disputadas. Na rodada anterior, venceu o Sunderland por 3 a 0.

No primeiro turno, pela 14ª rodada, o Arsenal venceu em casa por 2 a 0.

Qual é a provável escalação do Brentford?

Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago.

Técnico: Keith Andrews.

Qual é a provável escalação do Arsenal?

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta.

Que horas é o jogo entre Brentford x Arsenal hoje?

O jogo desta quinta-feira, 12, começa às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Brentford x Arsenal?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

